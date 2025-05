El Mirandés no caminará solo en Córdoba al viajar cerca de un centenar de rojillos A pesar de que es en lunes, en jornada laborable, y a las 20.30 horas

Ángel Garraza Jueves, 15 de mayo 2025, 18:14 Comenta Compartir

No es el día ni la hora ni la distancia más apropiados para que la afluencia a tierras cordobesas sea masiva. Pero a pesar de ... que se trata de un lunes, en jornada laborable, a las 20.30 horas, no faltará la presencia de hinchas rojillos en las gradas de El Arcángel para animar a los de Lisci en el antepenúltimo encuentro del campeonato doméstico. El Mirandés no caminará solo en Córdoba aunque, lógicamente, vaya a estar en inferioridad numérica con respecto a la afición local.

Hasta este jueves por la tarde se habían despachado ya en la sede del club rojillo sesenta entradas. Este viernes, a mediodía, acaba el plazo para proceder a la compra y a esto, habrá que sumar quienes se acerquen al estadio desde zonas próximas al lugar del encuentro. De tal manera que se prevé que en torno a un centenar de mirandesistas presenciarán en directo las evoluciones del equipo jabato, en un duelo muy importante para seguir con el ambicioso objetivo en el que está inmerso. No faltarán quienes tengan la disponibilidad de realizar el desplazamiento con el propósito de aprovechar el fin de semana o, incluso, algunos viajarán el domingo para permanecer por tierras andaluzas hasta avanzada la semana. El precio de la entrada es de 20 euros. Al adquirirlas, será obligatorio mostrar el nombre, apellidos, DNI y un correo electrónico al que se enviarán. Es imprescindible que los datos de la entrada coincidan con los del comprador, ya que será necesaria la presentación del documento para acceder al estadio. «Se ha reservado un cupo de localidades para la afición del Mirandés, que se ubicará exclusivamente en los sectores 3 y 5 de anfiteatro. La venta se realizará únicamente a través del club visitante. En cumplimiento de la normativa de seguridad, los aficionados del equipo visitante que accedan con elementos identificativos a otras zonas del estadio podrán ser reubicados o expulsados si la zona visitante estuviera completa», señalan en el club cordobés.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

CD Mirandés