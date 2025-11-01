El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Cortada la A-8 sentido Bilbao por un accidente a la altura del Max Center
Carlos no pudo evitar la derrota pese a sus tantos. Javier Quintana / Factoría 9
Cultural 3 - 2 Mirandés

Este Mirandés es una calamidad de equipo

Ni Carlos Fernández con dos goles logra tapar las enormes deficiencias de un bloque cada vez más derrumbado

Ángel Garraza

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:58

Comenta

No hay por donde coger a este Mirandés. Ya en el mes noviembre la imagen que da en cada partido, salvo 40 minutos ante el ... Racing y unos pocos este sábado tras el 2-2, es lamentable. Impropia de un equipo del fútbol profesional. Defiende muy mal con cinco defensas, sin intensidad ni contundencia. Ni saca el balón jugado ni despeja con criterio. Los rechaces y las segundas jugadas son todos para los contrarios, No sabe atacar, sus ofensivas son, con el cuero en movimiento, impropias de esta categoría. No hay coordinación en el centro del campo, los futbolistas no dan tres pases seguidos...

