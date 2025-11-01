Este Mirandés es una calamidad de equipo

No hay por donde coger a este Mirandés. Ya en el mes noviembre la imagen que da en cada partido, salvo 40 minutos ante el ... Racing y unos pocos este sábado tras el 2-2, es lamentable. Impropia de un equipo del fútbol profesional. Defiende muy mal con cinco defensas, sin intensidad ni contundencia. Ni saca el balón jugado ni despeja con criterio. Los rechaces y las segundas jugadas son todos para los contrarios, No sabe atacar, sus ofensivas son, con el cuero en movimiento, impropias de esta categoría. No hay coordinación en el centro del campo, los futbolistas no dan tres pases seguidos...

No hay nada positivo. Bueno sí, Carlos Fernández, que después de marcar dos tantos con la cabeza, se fue impotente a los vestuarios porque no sirvieron de nada al caer por 3-2; y el balón parado que mantuvo al equipo rojillo ayer en el partido, pero son circunstancias que no pueden tapar las enormes carencias y deficiencias que tiene este Mirandés. La pregunta que se hace la hinchada desde hace unas semanas y ayer con especial notoriedad es ¿tan mala es esta plantilla o el problema realmente es otro? Queda mucho, pero lo peor de todo es que no se ve atisbo de reacción de un equipo que lo pierde prácticamente todo en 'casa' y que fuera ya ni puntúa.

Cultural Badía; Calero, Rodri, Barzac, Hinojo; Ojeda, Diallo (Yayo, m. 87); Pibe (Collado, m. 81), Chacón, Sobrino (Ribeiro, m. 81) y Manu Justo (Mboula, m. 64). 3 - 2 Mirandés Nikic, Novoa (Tamarit, m. 46), Pica (Petit, m. 89), Martín, Córdoba, Pablo Pérez; Thiago (Aarón Martín, m.72), Bauza, Cardero (Barea, m. 76), Carlos y Marí (Eto'o, m. 76). Goles: 1-0, m. 24: Chacón; 1-1, m. 36: Carlos Fernández; 2-1, m. 61: Pastoriza; 2-2, m. 69: Carlos Fernández; 3-2, m. 88: Ribeiro.

Árbitro: José Antonio Sánchez amonestó a Carlos Fernández (m.28), Bauza (m. 33) y Cardero (m. 39).

Incidencias: 9010 espectadores, más de 300 rojillos.

Pica en el eje de la defensa y Bauza en la medular entraron de inicio, con el resto del equipo el mismo que arrancó la jornada anterior. Sin embargo, el inicio fue todo lo contrario porque en el minuto 4 el local Manu Justo tuvo el primero para su equipo en un balón a la espalda de la defensa; su tiro, en una ocasión muy clara, se topó con la cara de Nikic, que cubrió bien la portería en su salida.

A las primeras de cambio se pudo comprobar de nuevo los problemas de este Mirandés. Eso fue el primer tiempo. Si el Mirandés mereció irse al descanso por delante ante el Racing, en León ocurrió lo contrario. El empate era bienvenido en el único remate a puerta del Mirandés, en un balón que colgó de falta Cardero y que cabeceó Carlos Fernández para establecer la igualada.

No hubo más. Antes, Sobrino remató con la testa para la Cultural, Pastoriza lo intentó después hasta que en el 24 Chacón hizo inútil la estirada de Nikic desde la frontal. 1-0 y el cuadro de Justo, una vez más, dando una imagen penosa. La única acción digna de mención, y que acabó en gol, fue el reseñado lanzamiento de una falta.

La segunda mitad arrancó con la entrada de Tamarit por Hugo Novoa, quien había estado renqueante durante la semana, al igual que muchas otras atrás. El futbolista cedido por el Alavés no se quita de encima los problemas físicos, que ya sufrió en pretemporada con el conjunto babazorro.

La segunda jugada destacada de los mirandesistas fue, al igual que la primera, a balón parado. Un córner botado al segundo palo acabó culminado por Bauza de cabeza. Sin el destino deseado. La pelota detenida tapaba que no exhibía progresión alguna en otras facetas como se le supone a un colectivo joven y nuevo.

Pero, en cualquier caso, lo que llegó fue el segundo tanto del equipo de León, con una incursión por el flanco derecho que Pastoriza, centrado, envió un tiro que se coló junto al poste. Eso, no obstante, no conllevó que se viese un Mirandés más ofensivo a partir de entonces.

Sin embargo, en una acción aislada, un preciso centro de Tamarit fue conectado por Carlos Fernández de cabeza para igualar la contienda. El punta rojillo mantenía al equipo en el encuentro. Tapaba las calamidades de un conjunto que empataba porque el rival también dejaba patentes las carencias, se le veían las costuras.

A partir de ahí, el Mirandés intentó ir a ganar. Lo necesitaba estando penúltimo en la tabla y con muy malas sensaciones. Eto'o, que se había incorporado minutos antes, marcó en fuera de juego y Bauza lo intentó de lejos con un fuerte tiro.

Un espejismo

Aunque todo esto fue un espejismo, duró sólo un rato, un breve periodo de tiempo porque en uno de los escasos acercamientos que protagonizaron los anfitriones en la segunda mitad, el recién incorporado Ribeiro, solo en la frontal tras llegar su equipo con una facilidad pasmosa al área (los tres goles vinieron igual), hizo el tercero para los locales cuando quedaban tres minutos para los 90.

La Cultural, que al igual que el Mirandés no había ganado aún en su campo (y ayer quedó evidente el motivo), supero a un Mirandés que lejos de mejorar con el paso del tiempo, como se le supone, va hacia atrás. Ni se sabe a lo que juega y, además, en todas las líneas se observan unas carencias descomunales y una falta de confianza tremenda en todos los futbolistas.

La hinchada rojilla, que hasta ahora había exteriorizado su opinión en la calle y a través de las redes sociales, lo hizo ayer desde la grada, donde se concentraron más de 300 jabatos (se convirtieron en lo mejor del partido junto a los dos goles de Carlos), al corear 'Justo vete ya'. Ambiente de tensión deportiva tras 12 jornadas de Liga.