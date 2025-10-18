El Mirandés buscará derribar el muro del Ceuta

«El que meta gana» es una suerte de dicho, de regla no escrita, que todo niño futbolero ha repetido hasta la extenuación en su ... infancia. El enunciado hace referencia al particular descuento de los partidos callejeros, de parque, en los que no hay árbitro ni pitido final y que sólo pueden cerrarse con un postrimero gol de alguno de los dos equipos. Pues bien, se puede extrapolar esta imagen al encuentro que enfrenta hoy a la AD Ceuta con el Club Deportivo Mirandés en el Estadio Alfonso Murube, ya que todas las partes implicadas esperan un partido cerrado y marcado por la solidez defensiva y la eficacia en las áreas.

Es de sobra sabido que uno de los mayores atractivos del balompié es que es del todo imprevisible, con lo que el duelo de hoy podría acabar con un marcador elevado, pero sería insólito. El Ceuta de José Juan Romero sabe perfectamente lo que juega, más aún como local, con lo que pretenderá adelantar líneas, encerrar a los rojillos en su tercio de campo y someter a través de las bandas.

Buscará las posesiones largas, con el buen manejo de Kuki o Rubén en la medular, y la amenaza exterior del veloz Kone cerca de la cal. Arriba, Marcos, cedido por el Espanyol, es siempre un peligro tanto para el gol como asisistiendo, ya que lidera ambas estadísticas. Todo ello apoyado por una defensa férrera y dos laterales, los experimentados Anuar y Matos, proyectados.

El conjunto caballa encadena seis partidos sin perder y tres victorias seguidas en el Murube. Salvo el 2 a 1 frente a la SDHuesca, los últimos dos triunfos fueron por 1 a 0, ante Zaragoza y Eibar, y sus dos últimas tablas, con Cádiz y Albacete, llegaron en choques sin goles. Esto habla de queel rival del Mirandés ha encontrado la vía para cerrar la portería de Vallejo, un paso imprescindible para puntuar en Segunda, por lo que derribar ese muro será un gran reto para los de Justo.

Enfrente estará un Mirandés que llega a la ciudad autónoma con más dudas que los locales y con el gran mazazo psicológico de haber perdido a Pablo López, por rotura de ligamento, para toda la temporada. Sin embargo, a buen seguro la plantilla tratará de dedicar el máximo de sus esfuerzos, y ojalá una victoria, al futbolista murciano.

Ambas escuadras no se han visto las caras anteriormente, pero Fran Justo sí sabe lo que es enfrentarse a los ceutíes ya que, el curso pasado, lo hizo entrenando al Algeciras. Entonces, cayó por 2 a 0 de visitante y venció, con el mismo resultado, en tierras gaditanas. De hecho, el rojillo Marino Illescas anotó el segundo tanto de aquel encuentro, buen presagio para la cita de hoy.

Planteamiento

Portería a cero, es el objetivo número uno de ambos conjuntos, con lo que se prevé un duelo muy cerrado que, una vez más, podria lleáarselo el primero que meta. Los locales tratarán de llevar la iniciativa para alargar su buen momento de juego y confianza. Por su parte, los rojillos intentarán reducir al mínimo las ocasiones recibidas y, de ser posible, salir en transición todo lo posible.

Los de Miranda se encuentran cómodos a domicilio y corriendo al espacio con jugadores como Novoa, Pérez o el cada vez más importante Etoo. Sin embargo, el de hoy es un duelo clave para dar un paso adelante en cuanto al juego posicional, tener un poco más de posesión y construir con paciencia. El balón parado también puede ser fundamental en un choque que promete ser muy físico y disputado, que habrá que masticar.

El Mirandés busca encadenar tres partidos consecutivos sin perder así como su quinta salida al hilo trayendo puntos a Miranda. Carlos y El Jebari han viajado con molestias, pero Justo podría repetir gran parte del once utilizado en las dos últimas jornadas.