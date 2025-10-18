El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El técnico mirandesista podría apostar por repetir gran parte del once titular de las últimas dos jornadas ligueras. Avelino Gómez

El Mirandés buscará derribar el muro del Ceuta

Los jabatos se miden hoy en Alfonso Murube (16.15 horas) a un cuadro caballa en racha que encadena seis partidos sin perder

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:07

«El que meta gana» es una suerte de dicho, de regla no escrita, que todo niño futbolero ha repetido hasta la extenuación en su ... infancia. El enunciado hace referencia al particular descuento de los partidos callejeros, de parque, en los que no hay árbitro ni pitido final y que sólo pueden cerrarse con un postrimero gol de alguno de los dos equipos. Pues bien, se puede extrapolar esta imagen al encuentro que enfrenta hoy a la AD Ceuta con el Club Deportivo Mirandés en el Estadio Alfonso Murube, ya que todas las partes implicadas esperan un partido cerrado y marcado por la solidez defensiva y la eficacia en las áreas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

