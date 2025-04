El Mirandés busca asaltar Zaragoza y no mirará la calculadora «hasta las últimas tres jornadas»

Visiblemente serio, concentrado y tajante en sus respuestas, sin ranuras ni atisbo de dudas, así ha comparecido el entrenador rojillo, Alessio Lisci, en la rueda ... de prensa previa al vital encuentro de La Romareda. El italiano recupera efectivos, reconoce errores de su equipo a domicilio y se olvida de la calculadora, así como de los enfrentamientos de sus rivales directos, para afrontar la batalla del Ebro de la mejor manera posible.

«Hay muchas cosas que no dependen de nosotros, pero hay otras situaciones que hemos trabajado mucho esta semana, sobretodo en la gestión de las transiciones porque llevamos sin encajar un gol en defensa posiciones desde Cádiz», explicaba el romano. En este sentido, ahondaba en que «en transición estamos concediendo con los mismos patrones, tenemos que corregir estos conductas. Los balones los seguiremos perdiendo, nosotros y todos los equipos del mundo, pero tenemos que defender mejor en las situaciones en las que pierdes el balón en transición».

Estamos hablando de hacer buenos partidos, si vienen las victorias, mejor. Las vueltas siempre son más difíciles porque los rivales se juegan más y también hay situaciones que están siendo raras. Tenemos cosas con las que debemos lidiar. Me da igual si ganamos, perdemos o empatamos. Tenemos que hacer buenos partidos, que es lo que te acerca a ganar.

Para Lisci, los errores cometidos en Elda y en Albacete, que acabaron con una pérdida de botín importante, no guardan ningún tipo de relación entre ellos. «Los de Elda y los del otro día son muy diferentes. Es importante analizarlos por separado. Hemos buscado patrones de 2025 y estamos trabajando en eso porque estamos sufriendo en transición, queremos corregir estas conductas Los errores se pueden dar o no, pero los jugadores siempre han reaccionado bien y trataremos de hacer un partido aún mejor fuera de casa», reconocía.

Enfrente espera un Real Zaragoza que podría comenzar el partido del domingo en posiciones de descenso en caso de que el Eldense sea capaz de puntuar en Cartagonova contra un desahuciado Cartagena. Un tesitura complicada que no ha de servir como factor de relajación para los rojillos.

«Yo lo he vivido y es difícil su situación, es difícil no entrar condicionado al campo, entrar limpio. El Zaragoza me recuerda un poco al Valencia, tienen estadios que son capaces de ganar partidos. El Valencia se está haciendo fuerte en casa y el Zaragoza puede hacerlo con una Romareda que se ha volcado ahora con el equipo. Me encantan estos ambientes como el que vamos a vivir», señalaba.

A nivel deportivo, los de Miranda se miden a «un gran rival, aunque los resultados actuales no digan lo mismo. Tienen jugadores superdiferenciales y dos delanteros que muy pocos equipos tienen. Va a ser un partido muy difícil».

Al ser consultado por las diferentes opciones de planteamiento que puede proponer contra el equipo del león, con un perfil más preponderante u optando por una alternativa más contragolpeadora, como ante el Tenerife, Lisci avanzaba que habrá diferentes fases de juego.

«Tenemos que saber jugar los partidos diferentes que haya dentro del partido. Habrá momentos en los que podamos ser agresivos y otros en los que no, tenemos que saber jugarlos todos. Nos gusta intentar dominar los partidos, sea en casa o fuera».

Asimismo, se mostraba «contento» de poder recuperar a todos los efectivos, la zaga completa, para Zaragoza, aunque las bajas no fueran el motivo de la derrota en el Carlos Belmonte.

Para cerrar, dejaba claro que «tenemos que seguir mereciendo más que el rival. Queremos jugar y ganar. Quedan 27 puntos, las distancias son mínimas, un punto por arriba cuatro abajo. No se puede jugar con la calculadora ahora, luego no ganas y qué haces. La calculadora se puede sacar con tres jornadas, cuatro exagerando».