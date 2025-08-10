Un Mirandés que bien merece llamarse equipo del siglo XXI

En los últimos años, mejor sería decir en las últimas temporadas, una de las cosas del Mirandés que más a asombrado a propios y extraños, ... ha sido la juventud de los integrantes de la plantilla del equipo de Anduva, quizás no eso, sino el espectacular rendimiento que han tenido en el club rojillo jugadores de poco más de veinte años. Una característica que ha propiciado comentarios a favor y en contra.

Se ha hablado en no pocas ocasiones de la bisoñez de algunos de los jugadores, y de la consiguiente falta de experiencia por su poca edad. A nadie se le escapa que pelear frente a jugadores tan curtidos como los que forman muchos de los equipos de segunda no es tarea sencilla, pero se ha demostrado temporada tras temporada que después de pagar la novatada los jugadores han ido cogiendo oficio y a la vista está que la escasa edad no ha sido óbice para que muchos de ellos hayan podido triunfar en la filas del Mirandés.

Y si lo han hecho ha sido, sin duda, porque lo mismo que en ocasiones puede considerarse un problema, se ha convertido en virtud ya que la juventud suele en ocasiones asociarse a la valentía y la osadía, características que bien encauzadas y empleadas en su justa medida acaban beneficiando a los jugadores de modo individual y al colectivo en el que militan, en este caso el Mirandés que es uno de los equipos que se presenta como más atractivo para que las promesas de las diferentes canteras se formen, aprendan, y se hagan mejores jugadores.

En la mente de los aficionados rojillos son muchos los nombres que se acumulan de jugadores que tras pasar por la escuela mirandesista y triunfar en ella se han hecho un nombre en equipos de Primera División.

La lista sería larguísima y variada según las preferencias de cada aficionado, pero ahí está y esa circunstancia es la que está haciendo que temporada tras temporada el Mirandés se renueve prácticamente al completo y haga plantillas cada vez más jóvenes.

Habrá que esperar para ver cuál es el comportamiento sobre el césped de los recién llegados para afrontar la temporada 2025/26, pero lo que ya puede decirse de ellos es que son promesas que buscan hacerse un nombre en Miranda. Todos los jugadores con los que cuenta Fran Justo en la primera plantilla, a excepción de Postigo, son futbolistas nacido en el año 2000 o más tarde aún, así que los más 'veteranos' tienen a lo sumo 25 años cumplidos y se encaminan hacia los 26.

De entre los nuevos el mayor es Fer Medrano que cumplió los 25 en marzo, y el más joven Aarón Martín que cumplirá los 19 el próximo noviembre. También tiene todavía 18 años, sumará uno más en noviembre, la última incorporación, Gonzalo Petit.

Así las cosas la media de edad de este Mirandés que, sin duda, bien merece ser calificado como un equipo del siglo XXI por las fechas en las que han nacido quienes lo forman, es de 23 años y 7 meses, que si se incorporaran otros dos jugadores que suenan con fuerza, como Thiago Helguera y Antal Yaakobihvili, de 21 y 19, sería aún más baja.