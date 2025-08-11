El Mirandés avanza en la contratación de Igor Nikic

Las elevadas pretensiones económicas de diferentes guardametas nacionales han llevado al club rojillo a posar sus ojos sobre la figura del portero montenegrino, Igor Nikic, ... de 24 años de edad, para reforzar la portería rojilla.

El meta jugó la temporada pasada con el La pasada campaña jugó en el FK Dečić Tuzi de la Primera División de Montenegro. Debutó con la selección absoluta de su país el 11 de octubre de 2024, en un partido de la Liga de Naciones de la UEFA 2024-25 contra Turquía que finalizó con un resultado de 1-0 a favor del combinado turco tras el gol de İrfan Kahveci. Con 1,95 metros e altura, destaca por su gran juego aéreo y sobriedad bajo palos.

El Mirandés se ha visto obligado a bucear en el mercado internacional y todo apunta a que la contratación del cancerbero balcánico se podría cerrar en las próximas horas, salvo sorpresa de última hora. Otro fichaje al caer para el conjunto de Anduva, que quiere cerrar la portería antes de visitar Cádiz.