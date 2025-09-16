El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Mirandés cayó ante el Sant Andreu en la primera ronda en la edición anterior (2-1). Carlos Gil-Roig

El Mirandés arrancará su andadura en la Copa la última semana de octubre

El sistema del torneo no varía y en las primeras rondas, siempre que se pueda, se medirá como visitante con un equipo de inferior categoría

Ángel Garraza

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:12

Dos meses después de que comience la Liga, empezará la Copa del Rey, que esta vez tendrá un segundo apellido: Mapfre, por motivos de patrocinio. ... Para entonces, se prevé que la maquinaria del Mirandés esté más engrasada y conjuntada, aunque suele ser una competición, al menos en las primeras eliminatorias, útil para que la disputen los futbolistas con menos minutos. Ya se sabe que si para algún equipo no es del todo atractivo este histórico campeonato es para el encuadrado en Segunda División. Necesita pasar unas cuantas eliminatorias para recibir a un Primera, el auténtico objetivo para los que no pertenecen a la élite futbolística.

