El Mirandés arrancará su andadura en la Copa la última semana de octubre

Dos meses después de que comience la Liga, empezará la Copa del Rey, que esta vez tendrá un segundo apellido: Mapfre, por motivos de patrocinio. ... Para entonces, se prevé que la maquinaria del Mirandés esté más engrasada y conjuntada, aunque suele ser una competición, al menos en las primeras eliminatorias, útil para que la disputen los futbolistas con menos minutos. Ya se sabe que si para algún equipo no es del todo atractivo este histórico campeonato es para el encuadrado en Segunda División. Necesita pasar unas cuantas eliminatorias para recibir a un Primera, el auténtico objetivo para los que no pertenecen a la élite futbolística.

Sea como fuere, el conjunto rojillo, al que el torneo del KO le dio tanto prestigio en ediciones pasadas, al mismo tiempo que ilusión a la hinchada mirandesista, entrará en liza la semana entre el 28 y el 30 de octubre, que es cuando se jugará la primera eliminatoria. En la tarde de este martes se sorteó la ronda preliminar, en la que antes competirán los clubes que proceden de categoría Territorial.

La primera eliminatoria incluye 112 equipos: 16 de Primera División, todos a excepción de los cuatro que juegan la Supercopa; 21, de Segunda; otros tantos de Primera RFEF, así como 29 de Segunda RFEF, 11 de Tercera Federación y los cuatro semifinalistas que entran desde la Copa Federación.

El sistema de competición no se modifica con respecto a los últimos ejercicios. De ahí que en este cruce inicial se medirá con una escuadra de inferior categoría y, por ende, lo tendrá que hacer a domicilio. Así será también en los siguientes, hasta donde se pueda, siempre que el número de participantes de la categoría de plata (21, todos menos el filial de la Real) posibilite los emparejamientos con adversarios situados por debajo en cuanto a escalafón.

Intervienen en la edición de la Copa 2025/26 un total de 126 conjuntos, todos ellos españoles a excepción del Andorra, rival de los jabatos este próximo domingo en Liga y club extranjero excepcionalmente asociado a la RFEF desde 1948. De los equipos participantes, 102 proceden de las cinco divisiones de carácter nacional, 20 acceden desde las principales divisiones de ámbito regional y los cuatro restantes en calidad de semifinalistas de la Copa Federación.

Todas las rondas clasificatorias, a excepción de las semifinales, se jugarán a partido único. Los encuentros tendrán lugar en el campo del equipo de menor categoría o en el del club cuya bola salga en primer lugar.

Si el de Justo pasa la primera eliminatoria le tocará volver a escena la primera semana de diciembre. Con el mismo formato. Si se mete en dieciseisavos jugará dos semanas después, antes de Navidad.

Esta vez no habrá Copa en fin de semana. El campeonato se reanudará en el mes de enero con los octavos de final. El colofón, con la final, se jugará el sábado 25 de abril de 2026.

En la última temporada, el Mirandés cayó ante el Sant Andreu en Barcelona por 2-1 en la primera ronda. El gol fue obra de Homenchenko.