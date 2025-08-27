El Mirandés apunta a reforzar el ataque con Alberto Marí previa renovación con el Valencia

Alberto Marí saldrá del Valencia rumbo al Mirandés en calidad de cedido. El delantero alicantino (1, 83 metros), que se lesionó en el primer amistoso ... de la pretemporada ante el Castellón, no entra en los planes de Carlos Corberán y recalará en el club de Anduva para buscar minutos en una categoría tan competitiva como lo es la Segunda División. Así lo recogen estos días los medios de comunicación valencianos tras una información adelantada por El Desmarque, desde donde se da por hecha la operación a falta de confirmación oficial por las partes implicadas.

Antes de su marcha, el atacante de 24 años ampliará su contrato con el Valencia hasta 2027. El club de Mestalla quiere asegurarse su continuidad a medio plazo y mantener la opción de recuperarlo si ofrece un buen rendimiento en Miranda.

Será la segunda cesión consecutiva para Marí, que la pasada campaña ya militó en el Real Zaragoza, donde disputó 29 partidos y marcó tres goles. Ahora afronta un nuevo reto en el Mirandés, la entidad por la que se ha decantado a pesar de que había varios rivales de Segunda División que buscaban a este mismo jugador para el curso ya comenzado.

A la espera El ariete se ejercitó ayer en solitario en Paterna para recuperarse de una dolencia muscular

El futbolista de talante ofensivo se formó en el fútbol base del Hércules, Valladolid y Eibar y arrancó su trayectoria en el Vitoria, entonces filial del Eibar, en la Tercera División. En julio de 2021 firmó por el Valencia para jugar en su filial, en Tercera Federación. Rubricó un contrato de 3+1 temporadas y en la primera, ascendió con el Valencia Mestalla a la categoría de Segunda Federación.

Debutó con el primer equipo el 23 de abril de 2023 en una victoria por 2-0 frente al Elche en Primera División. El ejercicio siguiente intervino en 25 choques logrando dos goles con el primer equipo valencianista.En agosto de 2024 se anunció la cesión al club maño durante una temporada.

Se trata de un delantero centro con movilidad en el ataque y experiencia en la máxima categoría. Las lesiones le han impedido la progresión que pretendían tanto él como su club de origen y qué mejor sitio que en el equipo de Miranda para retomar la confianza y una carrera que en estos momentos se ha visto frenada.

De momento, no se ha hecho pública la cesión, pero se prevé que si nada se tuerce se realice en breve. Está muy encarrilada. El jugador, que entrenó ayer en las instalaciones del Valencia, aunque lo hizo en solitario con balón para recuperarse de su dolencia muscular, tiene dorsal de la primera plantilla porque se le facilitó el número 17.

Con Iker Córdoba

Aquí coincidirá con Iker Córdoba, también cedido por el Valencia, central que no pudo ser de la partida contra el Huesca al estar sancionado con un encuentro por su expulsión en Cádiz. De esta forma, en junio del año que viene, ambos podrán volver a decidir si está preparado para dar el salto a la élite con Carlos Corberán o es el momento definitivo de separar sus caminos.

Así las cosas, en lo que es la parcela ofensiva restaría por llegar otro efectivo más con la idea de que pueda moverse por todo el frente de ataque. Se requiere polivalencia.

Se daría por completada la nómina de efectivos en la delantera. A tenor de lo visto hasta la fecha, y todo apunta a que así seguirá al menos en las próximas semanas, el Mirandés jugará con una línea de cinco atrás, con tres centrales y dos carrileros, y dos delanteros, lo que provoca que se haya pensado en ampliar la lista de nombres para esas dos demarcaciones. Quedan cinco días para que lleguen los últimos refuerzos en la ventana estival.