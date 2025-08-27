El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alberto Marí, en un entrenamiento. Valencia CF

El Mirandés apunta a reforzar el ataque con Alberto Marí previa renovación con el Valencia

El delantero de 24 años afrontará su segundo préstamo consecutivo tras jugar en el Zaragoza la pasada temporada

Ángel Garraza

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:04

Alberto Marí saldrá del Valencia rumbo al Mirandés en calidad de cedido. El delantero alicantino (1, 83 metros), que se lesionó en el primer amistoso ... de la pretemporada ante el Castellón, no entra en los planes de Carlos Corberán y recalará en el club de Anduva para buscar minutos en una categoría tan competitiva como lo es la Segunda División. Así lo recogen estos días los medios de comunicación valencianos tras una información adelantada por El Desmarque, desde donde se da por hecha la operación a falta de confirmación oficial por las partes implicadas.

