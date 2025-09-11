El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Panichelli, en el último Mirandés-Deportivo (2-2) Avelino Gómez

El Mirandés apuesta por seguir sin cosechar derrotas ante el Dépor en LaLiga

No ha perdido ninguno de los seis partidos entre estos dos equipos en Segunda al obtener tres triunfos y otras tantas igualadas

Ángel Garraza

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:51

Son equipos diferentes cada temporada, principalmente en lo que respecta al Mirandés, que como es sabido empieza prácticamente desde cero. Cada campaña es una historia ... distinta, pero este duelo entre rojillos y blanquiazules que ambas escuadras dirimirán mañana en Mendizorroza presenta un denominador común: los rojillos no saben lo que es perder ante este adversario en la competición oficial correspondiente a Segunda División.

