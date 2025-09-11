El Mirandés apuesta por seguir sin cosechar derrotas ante el Dépor en LaLiga

Son equipos diferentes cada temporada, principalmente en lo que respecta al Mirandés, que como es sabido empieza prácticamente desde cero. Cada campaña es una historia ... distinta, pero este duelo entre rojillos y blanquiazules que ambas escuadras dirimirán mañana en Mendizorroza presenta un denominador común: los rojillos no saben lo que es perder ante este adversario en la competición oficial correspondiente a Segunda División.

Seis duelos se contabilizan entre ellos y el signo de la derrota nunca ha caído del lado jabato. El objetivo en el equipo de Miranda no es otro que esta dinámica se mantenga inalterable este sábado a partir de las 16.15 horas.

Era la octava jornada del campeonato 2013/14 cuando el Mirandés visitó Riazor para saldar ese envite sin goles para ninguno de los dos contendientes. En la segunda vuelta, ya en Anduva, los locales vencieron por 1-0 gracias al tanto conseguido por Pablo Infante desde el punto de penalti (minuto 78).

Volvieron a verse las caras tras caer el Deportivo a Segunda en el curso 2019/20. En territorio gallego, las tablas fueron en aquella ocasión a un gol y ya en suelo mirandés, el triunfo de nuevo se quedó en Anduva por un solitario tanto, esa vez obtenido por Martín Merquelanz, en el minuto 23.

El descenso a los infiernos del Deportivo propició que no se cruzasen hasta la campaña pasada, una vez que los blanquiazules recuperaron la Segunda División. El primer envite volvió a ser en la capital gallega, cuando se dio el resultado más favorable a favor de los mirandesistas. Aquel 0-4 sirvió para cerrar 2024 y para relanzar a Urko Izeta, que firmó tres de las cuatro dianas. A partir de entonces, el punta guipuzcoano siguió creciendo hasta convertirse en una pieza importante en el bloque de Lisci. Joel Roca hizo la que falta.

El último partido ante el Dépor tuvo lugar con motivo de la segunda vuelta de la temporada anterior, con el marcador de 2-2. Diego Villares adelantó a los foráneos nada más empezar, en el minuto 3; Roca empató, Panichelli puso por delante a los de casa al transformar una pena máxima y Peke, superado el minuto 90, hizo la igualada definitiva desde el punto de penalti.

Tampoco en la Copa ha podido doblegar el cuadro coruñés a su rival de este sábado. En la 2015/16 empataron a uno en Miranda y en Riazor ganó con solvencia el Mirandés (0-3).