El Mirandés ante un arranque copero de proximidad

El fútbol no para y hay competiciones que, según los lugares y los equipos tienen una mayor aceptación, o quizás cabría decir incluso que más ... magia. Eso es lo que pasa en Miranda cuando se hace referencia al torneo del KO ya que aunque en temporadas como la pasada los rojillos cayeran en primera ronda –compensaron el disgusto con creces con su comportamiento en Liga– la Copa gusta y suele traer alegrías a la parroquia rojilla que, por otra parte está en estos momentos necesitada de ellas.

Dos semifinales, la última en la temporada 2019/20 con el partido de vuelta contra la Real Sociedad en el último duelo que se vio en Anduva con público en esa temporada, dan para ilusionar y afrontar el inicio de la competición en la que siempre hay sorpresas, de mayor o menor calado, pero sorpresas al fin y al cabo.

Así las cosas este lunes todos los rojillos, equipo y afición van a estar pendientes de lo que pase en Las Rozas a partir de la una del mediodía, porque será en ese momento cuando los bombos empiecen a rodar para determinar los 56 emparejamientos de la primera ronda de la Copa del Rey en la que medirán sus fuerzas 112 de los 116 equipos que pelearán por hacerse con el título copero. No entrarán en el sorteo los cuatro equipos participantes en Supercopa, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic, que están exentos de las dos primeras rondas.

Para esta nueva edición del conocido como torneo del KO se ha introducido una novedad, la de proximidad geográfica que, venía siendo una demanda especialmente por parte de los equipos más modestos.

Aplicar este criterio ha hecho que la Federación haya establecido un total de cuatro grupos diferentes –lo que recuerda al reparto que existía atendiendo a ese mismo criterio cuando se jugaba la Segunda B–, por lo que el sorteo se va a realizar grupo por grupo hasta que el azar decida cuáles son los 56 partidos de la primera ronda que se disputará entre el martes 28 y el jueves 30 de este mes de octubre.

En este primer sorteo para dirimir los enfrentamientos entran en liza dieciséis equipos de Primera, veintidós de Segunda, diez de Primera Federación, veinticinco tanto de Segunda como de Tercera Federación, cuatro provenientes de Copa Federación y los diez de categorías territoriales que han superado la ronda previa.

Con este reparto geográfico el Mirandés ha quedado enmarcado para el inicio copero en el que se tendrá en cuenta la proximidad en el Grupo 1, en el que habrá 34 equipos. Castilla y León, Euskadi, la Rioja, Asturias y Galicia son las Comunidades que aportan equipos para la composición de este grupo que incluye como conjuntos de Primera a Celta, real Sociedad, Alavés y Oviedo y de Segunda, además de a los rojillos a Valladolid, Racing, Eibar, Burgos, Dépor y Cultural Leonesa.

Lógicamente, y teniendo en cuenta que en las primeras rondas los duelos emparejan a equipos del fútbol profesional con conjuntos de divisiones inferiores ninguno de los citados podrá ser rival del Mirandés. Entre quienes estarán esperando para saber si el conjunto rojillo será el que visite su feudo sí estarán, por ejemplo, el Racing de Ferrol, rival en la última temporada, la Ponferradina, el Pontevedra, el Avilés Industrial o el Arenas, de Primera Federación.

Los equipos de Segunda Federación que entrarán en el mismo Grupo 1 que los de Fran Justo son nueve, concretamente Numancia, Ávila, Langreo, SD Logroñés, UD Logroñés, Ourense, Sámano, Atlético Astorga y Naxara, Y los cuatro de tercera Federación que podría visitar el Mirandés en la primera ronda copera son Caudal, Tropezón, Portugalete o Tordesillas.

Las eliminatorias iniciales siguen siendo a partido único y en la casa del conjunto de inferior división, así que el Mirandés ejercerá en los duelos inaugurales de la Copa como equipo visitante.

La primera incógnita de esta competición, conocer al rival, en la que el conjunto rojillo suele sentirse cómodo y en la que ha inscrito su nombre por sus dos semifinales se despejará este lunes en el sorteo que se hará en las Rozas.