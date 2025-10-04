El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La última semifinal fue contra la Real Sociedad. Blanca Castillo

El Mirandés ante un arranque copero de proximidad

Es un nuevo criterio introducido por la Federación para los duelos en las primeras rondas del torneo del KO

María Ángeles Crespo

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:09

El fútbol no para y hay competiciones que, según los lugares y los equipos tienen una mayor aceptación, o quizás cabría decir incluso que más ... magia. Eso es lo que pasa en Miranda cuando se hace referencia al torneo del KO ya que aunque en temporadas como la pasada los rojillos cayeran en primera ronda –compensaron el disgusto con creces con su comportamiento en Liga– la Copa gusta y suele traer alegrías a la parroquia rojilla que, por otra parte está en estos momentos necesitada de ellas.

