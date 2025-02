«El Mirandés tiene mucha ambición y queremos los 50 puntos ya, a ser posible este lunes»

Ángel Garraza Jueves, 27 de febrero 2025, 14:10 | Actualizado 14:16h. Comenta Compartir

El Mirandés tiene la salvación prácticamente garantizada y ya atisba intentar, por qué no, cotas más ambiciosas porque se lo ha merecido con su trabajo ... sobre el césped. En anteriores temporadas, cuando ha certificado la salvación antes del final, ha dado la sensación, en algunas ocasiones, de que podía haber acabado mejor en la clasificación, en un puesto más alto de lo que lo hizo. Sin embargo, en esta oportunidad todo apunta a que los de Lisci no se van a dejar llevar con los 48 puntos ya logrados y con 14 jornadas aún por delante. En la plantilla rojilla no lo dudan y lo tienen muy claro.

«Hay buen equipo, lo que hemos conseguido no nos lo ha regalado nadie y hay mucha ambición. Todos tenemos ganas de ganar cada fin de semana, se trabaja muy bien en los entrenamientos y lo primero va a ser conseguir los 50 puntos, que lo podemos hacer este lunes ante el Tenerife, un partido que es muy importante para nosotros. Después, ya veremos qué es lo que podemos lograr pero, de momento, los cincuenta lo antes posible, a ser posible este lunes», ha manifestado Jon Gorrotxategi a primera hora de la tarde tras el entrenamiento que ha tenido lugar en el campo 2 de los anexos. El conjunto rojillo está realizando una temporada extraordinaria, lo que genera que acapare los elogios tanto en el ámbito individual como en el colectivo. ¿Cómo se gestiona esto por parte de una plantilla tan joven en la mayoría de efectivos y que muchos acaban de llegar por primera vez al fútbol profesional? «Sí que llevamos una temporada extraordinaria, cualquiera habría firmado estar donde estamos, pero tampoco escuchamos mucho los mensajes que nos transmiten desde fuera», sostiene el ancla del cuadro jabato. Recalca, en este sentido, que «nos tenemos que enfocar en el día a día, en el verde y en lo que hablamos siempre, en ir día a día y en sacar los tres puntos cada fin de semana». El mediocentro, en particular, ha sido una de las sorpresas más positivas del curso, hasta el punto de convertirse, sin duda, en uno de los mejores en su puesto de la categoría pese a que todavía tiene mucho margen de mejora, tal y como recuerda Alessio Lisci. Al futbolista cedido por la Real Sociedad ya le sitúan muchos como posible sustituto del internacional Zubimendi, pero él tira de humildad, la que tiene pese a estar llamado a alcanzar grandes retos si sigue su evolución. «Intento no escuchar mucho lo que hablan fuera. Zubimendi es Zubimendi, un jugador top mundial con el que pocos se pueden comparar, y yo soy yo; voy a intentar hacer mi carrera, acabar bien este año, que es mi primero a nivel profesional, porque me queda mucho que mejorar, hay que ir poco a poco». El fenomenal mediocentro mirandesista sufrió un percance durante la sesión del miércoles. Recibió un golpe fortuito en el tobillo izquierdo. Siguió, no obstante, entrenando y también lo ha hecho este jueves con total normalidad. El propio futbolista eibarrés ha confirmado que no hay problema. «He completado todo el entrenamiento y bien, todo ha quedado en un susto».

