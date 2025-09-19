El Mirandés alcanza un límite salarial histórico con 7,9 millones

Ángel Garraza Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:56 Comenta Compartir

LaLiga hizo públicos los límites salariales de los clubes que participan en el fútbol profesional para confeccionar sus plantillas y cuerpos técnicos y aunque el del Mirandés sigue siendo uno de los más bajos porque muchos de los rivales también lo han incrementado, es cierto que en este 2025 ha alcanzado un valor histórico al aproximarse a los 8 millones de euros. En concreto es de 7,891 millones.

Nunca antes había llegado a esas cantidades. La extraordinaria campaña que firmó el curso anterior, cuando acabó en cuarta posición, lo que se tradujo en su participación posterior en el 'play off' de ascenso, tiene su reflejo en que este tope es superior en algo más de 3,3 millones de euros respecto al anteriormente facilitado, comunicado el pasado mes de febrero y que ascendía a 4,542.000 euros.

Este ha sido uno de los motivos, el principal, por el que tras el último mercado estival en la entidad de Miranda se ha creído conveniente llegar a una plantilla de 24 efectivos, un número que en años pasados era inferior a estas mismas alturas de año. Sí se incrementaba después, en enero, pero como además apuntó el director deportivo, Alfredo Merino, es un mercado de «jugadores enfadados».Sea como fuere, el incremento llega prácticamente al 75% a tenor de los datos oficiales de LaLiga.

No obstante, y a pesar de estas sobresalientes cifras, sigue siendo como cada temporada uno de los más bajos de Segunda División. Supera el tope del Ceuta, que se eleva a 6,713 millones de euros; al del Andorra, su rival esta tarde, con 6,461.000 euros y a la Cultural Leonesa, con 6,89 millones, uno menos que el marcado actualmente para el Mirandés.

La Real Sociedad B, al ser filial de un club de la máxima categoría, no se incluye en esta tabla y aparece con el de su primer equipo. Algo más que la entidad mirandesista tiene el Burgos, con 8,507 millones; así como el Albacete, con 8,511 millones y el del Eibar, que continúa por encima con 8,9 millones, uno más que el club radicado en Miranda.

Según la tabla que se ha publicado, el Leganés es el que tiene más poder económico para fichar y formar su bloque al contabilizar 14,773 millones; le sigue el Las Palmas, con más de 13 millones de euros (13,377); el Valladolid dispone de 12,165 millones y el Racing de Santander, de 12,106.

En cualquier caso, se mantienen las diferencias con respecto al Mirandés, club que por una filosofía que sigue al pie de la letra por obligación, tiene limitadísimo el capítulo de ventas y de ingresos por otras vías. En este sentido, sin ir más lejos el anterior tope no se correspondía, en absoluto, con el puesto que sobre el césped ocupaba el equipo entonces entrenado por Lisci: era (en febrero) el líder de la categoría, contra pronóstico y contra todos los clubes poderosos, con más margen de actuación en el apartado económico que el rojillo.

Los datos 'irreales' de clubes como Almería, Cádiz o Granada Al igual que en ediciones pretéritas, sorprende que haya entidades históricas, a las que se las presupone en enorme músculo financiero, que están por debajo del límite del Mirandés. El Almería (en manos árabes) es de 3,3 millones; el del Granada, de 4,2 millones y el del Cádiz, de 7. Todos ellos 'supuestamente' inferiores a los que maneja el club jabato. ¿El motivo? Se acogen a la normativa de contratos procedentes de Primera, a los que LaLiga les ofrece un margen para garantizar su viabilidad. Les permite excederse de la cifra que se hace pública y todos estos equipos tienen un presupuesto mucho más alto que el del Mirandés.

