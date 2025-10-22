El Mirandés aguarda la visita de un Racing líder y máximo goleador al reunir una delantera temible

Mal contrincante tiene el Mirandés para remontar el vuelo este próximo sábado desde la penúltima posición de la tabla, aunque en Segunda División hace tiempo ... que se agotaron los tópicos acerca de que cualquiera, a un partido, puede ganar al rival que tenga enfrente. Es lo que buscará el equipo de Fran Justo ante un Racing que se presentará dentro de dos días en Mendizorroza encaramado a lo más alto de la clasificación.

Su importante victoria, y de prestigio además, ante el Deportivo, ha catapultado a los de Santander hasta la cima de la tabla con 19 puntos o, lo que es lo mismo, 10 más que la escuadra de Miranda.

El conjunto dirigido por el exrojillo José Alberto López presenta, no obstante, dos caras. Es el más goleador de la categoría de plata con 24 dianas contabilizadas pero, a su vez, es el más goleado con 17 en contra, condición no deseada por El Sardinero y que comparte con otros tres adversarios: el colista Zaragoza, Sporting y Almería.

Sus futbolistas han obtenido 15 tantos más que los logrados por los que tendrán enfrente este fin de semana en el feudo vitoriano. Y es que a la calidad que ya tenían en sus filas se ha añadido la aportación en las últimas semanas de un jugador que, en principio, no estaba llamado a liderar la tabla de máximos realizadores de esta competición: Yeremy Arévalo.

Es, con seis dianas, el pichichi de Segunda junto a su compañero Andrés Martín, el '11' racinguista y uno de los efectivos más desequilibrantes de la categoría. Ambos comparten sitio en lo más alto con Agus Medina (Albacete). El delantero centro hispanoecuatoriano, canterano del Racing que a punto estuvo de dejar el club en el último mercado, ha relegado a Villalibre al banquillo en las últimas fechas.

El Búfalo partía con la vitola de titular pero la irrupción de su compañero ha añadido más competencia a la delantera. No, obstante, el jugador de Gernika cedido por el Alavés contabiliza cinco goles en 10 encuentros. Un registro más que apreciable.

Pretendido por el Mirandés

A todos ellos se añade la aportación en el juego y en el apartado de pases y asistencias de Íñigo Vicente. Uno de los referentes en este capítulo en la categoría. O de Peio Canales, cedido por el Athletic y pretendido por el Mirandés meses atrás.

Al igual que hace un año, el cuadro cántabro ha comenzado en las posiciones de privilegio, donde se mantuvo a lo largo de la pasada primera vuelta (24/25). Su reto es mantenerse toda la campaña ahí y enderezar la parcela defensiva, su caballo de batalla hasta ahora.

Si corrige las deficiencias en la retaguardia está llamado a ser uno de los dinamizadores de la Liga hasta el final. Sus números son peores en labores defensivas a pesar de que su portería está defendida por Ezkieta, uno de los mejores cancerberos de Segunda. El conjunto jabato intentará que el Racing no consiga subsanar sus errores hacia atrás este próximo sábado.