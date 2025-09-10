El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Dépor ganó al Sporting por 1-0. LaLiga

El Mirandés aguarda a un Deportivo invicto

El equipo coruñés llega al sábado tras lograr dos victorias y otros tantos empates en su carrera por ubicarse en la parte alta de la tabla

Ángel Garraza

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:18

El Mirandés llega en un buen momento a la cita de este sábado aunque aún queda mucho trabajo por delante para ensamblar las piezas del ... puzle al haberse configurado el rompecabezas en los plazos ya habituales por parte del club. Enfrente, se encontrará con un Deportivo de La Coruña que quiere volver por sus fueros lo que, traducido de una manera simple, es mantenerse en la parte alta de la clasificación, zona que actualmente ocupa para intentar llegar a la élite más pronto que tarde.

