El Mirandés aguarda a un Deportivo invicto

El Mirandés llega en un buen momento a la cita de este sábado aunque aún queda mucho trabajo por delante para ensamblar las piezas del ... puzle al haberse configurado el rompecabezas en los plazos ya habituales por parte del club. Enfrente, se encontrará con un Deportivo de La Coruña que quiere volver por sus fueros lo que, traducido de una manera simple, es mantenerse en la parte alta de la clasificación, zona que actualmente ocupa para intentar llegar a la élite más pronto que tarde.

Se sitúa en la cuarta plaza, un lugar que a estas alturas de temporada se puede considerar anecdótico pero que, por el contrario, sirve para comprobar el buen inicio que ha tenido el cuadro gallego en la competición con dos victorias y dos igualadas en cuatro jornadas.

Empezó con un triunfo a domicilio al doblegar al Granada por 1 a 3; no pudo pasar del empate sin goles frente al Burgos en Riazor; acto seguido, cosechó el segundo empate, en esa ocasión a dos dianas ante el Leganés en Butarque y en la última jornada ganó con un tanto de Dani Barcia en el minuto 88 al Sporting (1-0).

Seis goles a favor y tres en contra es su bagaje. El extremo, una de sus piezas fundamentales y hombre a vigilar, Yeremay, es su máximo artillero con tres tantos; Eddahchouri suma dos y Luismi Cruz cierra la tabla de artilleros hasta la fecha.

El último triunfo posibilita la presencia de los blanquiazules, que han emprendido un nuevo proyecto con Antonio Hidalgo, extécnico del Huesca, en la parte alta de la tabla con ocho unidades. En su estadio no ha encajado un solo gol en los dos partidos, lo que reafirma en su condición de local la solidez que busca Hidalgo.

Cuatro partidos y tres goles recibidos; dos de ellos se los endosó el cuadro pepinero en la primera parte disputada en Butarque, los que hasta el momento han sido los peores minutos del cuadro coruñés.

Ese duelo, de hecho, supuso volver a la zaga de cuatro efectivos, cuando en jornadas anteriores el cuerpo técnico había apostado por cinco defensores, tres de ellos centrales.