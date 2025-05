El Mirandés agota en una hora las localidades para el partido del domingo ante el Almería

Ángel Garraza Martes, 20 de mayo 2025, 20:25 Comenta Compartir

La cola era visible desde pasadas las siete de la mañana. La tienda oficial del Mirandés abría sus puertas a las 10 horas, así que tres antes ya había personal a la espera de adquirir una 'valiosa' entrada para el trascendental choque que tendrá lugar el próximo domingo frente al Almería. Sesenta minutos después de que se procediera a la apertura de puertas, desde la entidad mirandesista se comunicaba a los congregados que no quedaba 'papel'.

A las 11 de la mañana ya no había localidades a la venta, tal y como confirmó el club. En ningún graderío. Esta vez, no sólo no hay disponibilidad en Tribuna o General, sino que tampoco hay para el sector local habilitado en el Fondo Norte. Está todo lleno. Anduva estará a rebosar.

«Ha sido una locura», relataban desde el club este martes. Y es que la victoria obtenida in extremis por el equipo de Lisci en la noche del lunes en Córdoba ha disparado todavía más la ilusión en una ciudad que es consciente de que el Mirandés puede lograr el ascenso este mismo domingo, aunque se antoje una empresa complicada porque depende de que no venza el Elche en su encuentro y no gane el Oviedo en su emparejamiento con un Tenerife ya descendido.

Cabe recordar que para la hinchada visitante se han reservado en torno a 300 localidades para ocupar la esquina de esa zona norte más próxima a Tribuna. Es el procedimiento que se ha seguido por parte de la entidad jabata en los últimos duelos al destinar sólo una parte de esa grada para las aficiones foráneas y dar prioridad a la local en el resto de este graderío portátil.

Anduva vestirá sus mejores galas este próximo domingo a partir de las 18.30 horas.

