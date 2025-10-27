El Mirandés afrontará una eliminatoria incómoda en Astorga antes del duelo directo en León

Si el equipo de Miranda está en problemas clasificatorios y sobretodo a nivel de sensaciones, su próximo rival liguero, la Cultural Leonesa, no está mucho ... mejor. Sin embargo, antes de visitar el reino de León el sábado a las 16.15 horas, los jabatos tendrán que rendir visita al Estadio La Eragudina, en Astorga, para medirse mañana con los locales.

La eliminatoria de Copa llega en un momento incómodo, incluso más que en años anteriores, ya que todas las miradas están centradas en la tabla liguera y en el objetivo vital de la permanencia. El partido único con el Atlético Astorga es poco más que un obstáculo envenenado en el camino, puesto que ofrece mucho que perder, en caso e caer eliminado, y poco que ganar, pues se espera una victoria contra un equipo de inferior categoría. Puede servir para coger confianza, dar minutos a los menos habituales y retomar la senda del triunfo.

Solventado el duelo de mañana a las 20.00, llegará el turno de afrontar el partido contra la Cultu, un rival directo que sólo ha cosechado 2 empates en casa hasta la fecha, con otras 3 derrotas y sólo 1 gol a favor ante su gente. Números, como local, muy similares a los de un Mirandés que tiene ante sí uno de esos partidos «de 6 puntos», clave para coger aire.