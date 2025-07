El Mirandés afronta este miércoles el segundo ensayo con rival en el estadio modular del Zaragoza

El primer equipo rojillo, los futbolistas que componen actualmente la primera plantilla, afronta en la tarde del miércoles (20. 15 horas, Aragón TV /canal de ... Youtube del Zaragoza) en el bautizado como Ibercaja Estadio el segundo entrenamiento con rival de la pretemporada. Porque eso es este tipo de encuentros a estas alturas del mes de julio y más aún para un Mirandés todavía sin hacer y con tan pocos efectivos en nómina.

Todo apunta a que los protagonistas en la capital aragonesa serán los mismos que hace cuatro días en Sondika. Allí, ante el Bilbao Athletic, adversario de una categoría por debajo, fueron seis los miembros del primer equipo que intervinieron durante el encuentro: el portero Palomares, los defensas Pica, Iker Córdoba y Fer Medrano, el centrocampista Illescas y el extremo Varela.

Los dos jugadores que siguen del pasado curso en el conjunto de Miranda, los centrales Juan Gutiérrez y Postigo, viajaron hasta tierras vizcaínas, pero no se vistieron de corto debido a que arrastran unas molestias físicas sin especificar que han impedido que los dos 'veteranos' hayan empezado la pretemporada con normalidad.

Cuatro días después no ha cambiado en exceso la situación, de tal manera que prácticamente es seguro que los defensas no intervendrán en este bolo veraniego con el propósito de seguir con su recuperación para que estén listos cuando la ocasión realmente lo requiera.

Un campo provisional Los locales estrenarán solo con sus socios un recinto donde jugaran sus partidos esta temporada

Cabe recordar que el cántabro no pudo terminar el play off al lesionarse en Santander y su trabajo ha estado centrado estos días en sesiones de gimnasio. El madrileño permaneció de baja unos cuantos partidos del pasado curso y, de la misma manera, no se quiere correr riesgos con él.

Así que la media docena de futbolistas restantes que integran el plantel jabato serán los que participen frente al cuadro maño con la ayuda inestimable de los chicos del filial, que posibilitan este tipo de emparejamientos para que no solo sea entrenar sin competir.

Finalmente, tal y como señaló el club anfitrión, este miércoles no habrá restricción de aforo en el partido amistoso que tendrá lugar en el recinto modular, el provisional donde el rival jugará como local sus encuentros de esta campaña mientras se prolongan las obras en La Romareda, que dispone de una capacidad para 20.000 personas.

Ha decidido no aplicar el aforo limitado que había recomendado el protocolo de seguridad elaborado por la empresa encargada de construir el campo y todos los socios que deseen acudir a presenciar el segundo encuentro de la pretemporada del conjunto aragonés podrán hacerlo. Eso sí, no se venderán entradas, motivo por el cual solo accederán abonados al recinto.

Tras imponerse este pasado sábado a su filial, el Deportivo Aragón, el Zaragoza afronta, al igual que el Mirandés, este miércoles su segundo test de pretemporada. No tantas como las que faltan en el equipo jabato, pero al bloque de Gabi Fernández, que sigue siendo el entrenador de los blanquillos, se tienen que sumar unos cuantos jugadores más.

Esperan hasta 9 refuerzos

El portero Joan Femenías termina su relación contractual y a Gaetan Poussin se le ha propuesto la salida, por lo que debe buscar al menos dos porteros. No obstante, Gabi espera un total de ocho fichajes con la llegada de dos centrales más, con uno que pueda jugar de pivote, un lateral izquierdo, dos extremos y un delantero de área. Todo ello sin descartar que incluso pudieran ser nueve en total, si se produce alguna salida y se vaa por un centrocampista.