«El Mirandés afronta los dos partidos que quedan de Liga como una final de ida y vuelta»

Uno de los capitanes desgrana la actualidad del Mirandés a EL CORREO.

–La que está liando este equipo. A falta de dos partidos para ... acabar la Liga, ¿son conscientes de todo lo que han logrado y de lo que resta o todavía no?

–Jejeje, creo que no somos conscientes, con tanto partido, entrenamiento... No lo somos nosotros ni nadie. Esto va pasando muy rápido, el equipo sigue ganando partidos y estamos ahí, en un momento espectacular.

–Siguen ganando y están a sólo dos partidos de poder ascender a ¡¡¡ Primera División!!!

–Es una auténtica locura.

–La temporada ya es de sobresaliente pase lo que pase, pero ¿qué reflexión le merece que el Mirandés esté a dos encuentros de lograr la hazaña?

–Lo tenemos que tomar como la guinda del pastel. Al final, el equipo da una sensación muy buena cada día. Yo, particularmente, disfruto muchísimo. Es que me da hasta pena que esto se acabe porque ha sido un año muy bueno, tanto individual como colectivo. Ha sido espectacular. Estamos en una situación que vamos a afrontar con una ilusión grandísima.

–Se les ve tranquilos, con la presión justa porque la obligación la tienen los demás, con 'millonadas' de presupuesto. ¿Cómo lo está viviendo el vestuario?

–Nosotros estamos dando mucha importancia a lo que nos ha llevado hasta aquí, ir partido a partido y dar lo mejor de cada uno. Creo que no tenemos que cambiar mucho. Es una auténtica final lo que nos viene, lo sabemos, pero ahora hay que tener la cabeza fría y el corazón caliente.

¿Ascenso a Primera? «Vamos primero a por el Almería, nos ha ido bien así y no podemos cambiar»

–Ha venido la chavalería de los colegios a arropar al equipo en el entrenamiento, ahora (ayer) tienen comida conjunta. Todo esto, ¿ayuda a sobrellevarlo de la mejor forma posible?

–Así es. Tenemos un grupo que es espectacular. Lo suelo recalcar mucho y lo vuelvo a decir. Hay jugadores como Dadi, Ander, Álex, Carlo, Adri, Luis... que no están participando tanto, pero ves cómo entrenan y están superpreparados. Y eso es lo que hace grupo, que es la mayor fortaleza de este Mirandes. Disfrutamos muchísimo, estamos superunidos y deseando que llegue el domingo. El otro día Dadi tuvo que entrar, Álex también, son chavales con pocos minutos y siempre están ahí.

–Se comprueba que es una plantilla humilde, sencilla, pero a la vez con ambición. ¿Es la clave?

–Es complicado en el fútbol profesional coincidir tantas personas jóvenes y unir a tanta gente humilde. Tienen un corazón increíble, el de al lado está disfrutando y deseando que meta gol, igual que yo estoy con él y eso es difícil. Es nuestro mayor éxito.

–¿Cómo se lleva toda la petición de entrevistas y llamadas telefónicas, al margen de las de amigos y familia?

–Ha sido una constante toda la temporada. Hemos estado todo el año arriba y ahora, al final, más todavía, pero estamos acostumbrados a este tema.

–¿La plantilla afronta los dos partidos como si fuera un 'play off'?

–Así es. Como si fuera una final de ida y vuelta. Hay que poner todos los sentidos en el Almería. No hay que mirar a Cartagena ni a lo que hagan los demás porque depende de lo que hagamos nosotros. Estamos enfocados en el Almería, con ganas de que llegue el domingo e ir con todo siendo conscientes de lo que somos capaces de hacer.

¿Vertigo o motivación? «Vertigo poco y sí mucha ilusión. Todos los tenemos bien puestos»

–Tras cuatro partidos sin ganar, ¿haber vencido a Burgos y Eibar ha sido el punto de inflexión que necesitaban para decir definitivamente 'estamos ahí, vamos a por todo'?

–Creo que el equipo ha dado una buena sensación de principio a fin. Ha sido uno de los que más equilibrio ha experimentado. Ahora, ¿que ese punto puede ser el derbi? Sí, porque veníamos de varios partidos sin ganar, cosechamos varias derrotas en los últimos minutos y vencimos en el derbi. Encadenamos actualmente cuatro victorias, dos fuera de casa, que también era importante. El equipo estaba mereciendo mucho más fuera de casa. Ha sido siempre bastante reconocible.

–Dicho todo esto, se dan todos los condicionantes para que el modesto Mirandés protagonice la gesta. ¿Hay vertigo o más motivación e ilusión?

–Mucha ilusión. Aquí vertigo, hay poco. Igual que te digo que hay gente humilde te digo que todos los tenemos bien puestos, entonces tenemos que enfocarlo con la ilusión que nos ha llevado hasta aquí y no cambiar mucho. Ahora tenemos que dar un punto más, el equipo ha ido mejorando siempre, tenemos un entrenador que nos ayuda mucho y debemos dar nuestra mejor versión porque cuando llegas al final, los partidos son más complicados.

–Llega el Almería, un rival con un auténtico plantillón, pero el Mirandés está por delante y viene a Anduva...

–Por calidad, es el mejor equipo de la categoría. Cualquier futbolista del centro del campo hacia delante te puede ganar un partido. Pero si damos lo mejor de cada uno lo podemos conseguir.

–¿Qué ha cambiado del Reina que llegó a Miranda al actual?

–He avanzado mucho como futbolista. Aquí estoy siendo muy feliz, ha nacido mi hija, que ha sido importante. Estoy en un entorno en el que estoy muy feliz. Me siento muy querido por la afición y el club. Estoy muy cómodo y como futbolista he avanzado mucho. Estoy siendo más vistoso porque el equipo va mejor y porque estoy más cerca del área contraria. Tengo ese último pase o esos goles que puedo meter. Eso me ha sumado mucho. Pienso que decido bien y entiendo el juego, lo he aprendido con Alessio y con el cuerpo técnico.

Lisci «Entiende muchísimo, le gusta manejarlo todo y está sacando lo mejor de mí»

–¿Ser padre ayuda a madurar?

–Sí ayuda y mucho. Llegar a casa y tener a mi niña es lo más grande que hay. Si hacía un mal partido o perdíamos me comía la cabeza demasiado, ahora tengo a mi hija y desconecto. Es mejor así y, como se suele decir, un hijo viene con un pan debajo del brazo, jejeje.

–¿Qué importancia ha tenido Lisci estos dos años?

–Mucha. Es un entrenador que entiende muchísimo, que intenta manejarlo todo. El modelo ha sido con línea de cinco, no lo había tocado y me ha enseñado muchas cosas. Mentalmente es un tío motivador, no deja relajarte; está sacando lo mejor de mí.

–¿Nos hemos imaginado un Mirandés en Primera?

–(Risas) Lo tenemos ahí, muy cerca, pero vamos a ir a por el Almería primero, que nos ha ido bien así. Si lo hacemos, se puede liar muy gorda.

–¿Y con Reina como jugador del Mirandés en Primera?

–Es la ilusión de todo futbolista. Cuando empiezas en esto, piensas ¿llegaremos algún día? Llega uno de cien mil, así que...

–¿Un mensaje para la afición?

–Que son increíbles, que disfruten muchísimo, que confíen en nosotros y que no les toque nadie la ilusión.