El Mirandés afronta una batalla crucial para «no descolgarse» de la guerra por la salvación Jesús Galván quiere que su equipo revierta la dinámica ante la Real Sociedad B para sacar el mayor botín posible antés del parón invernal

Toni Caballero Miranda de Ebro Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:41 Comenta Compartir

El partido del domingo contra la Real Sociedad B puede ser tildado de 'final' sin temor a caer en la desproporción. Con 5 puntos de distancia con respecto a la zona de salvación y 12 en el zurrón, el Club Deportivo Mirandés necesita ya un triunfo ante un rival directo que cambie la dinámica de resultados pero, sobre todo, que también le otorgue algo de oxígeno para encarar un mes de diciembre que a la postre puede ser determinante.

Así lo entiende el técnico rojillo, Jesús Galván, que prefiere no mirar más allá del próximo duelo pero tampoco se esconde a la hora de sacar la calculadora y poner los números sobre la mesa. «Un buen resultado contra la Real B significa no descolgarse, no irse a más de 5 puntos, recortar distancias con la salvación. Hay que intentar sacar el máximo de puntos posibles en los cuatro partidos que quedan antes del parón. Empezando por el domingo», destacaba en la rueda de prensa previa.

Y es que, tras las duras derrotas frente a otros contendientes por la permanencia, como pueden ser el Zaragoza, el Ceuta, la Cultu o el propio Málaga, llega el momento de dar un paso adelante de una vez por todas. Quedan muchos meses de competición por delante, pero la ansiedad puede hacer su acto de aparición si el escenario sigue empeorando en el último mes del año.

«El partido es trascendental para no irnos de la distancia de puntos en la que estamos. Una victoria cambia todo, la dinámica, la forma de trabajar, los futbolistas se sueltan más y disminuye la tensión, la presión y los nervios. Necesitamos sacar un buen resultado ante nuestra gente ante un rival que está como nosotros, que va a pelear por la salvación», reiteraba el sevillano.

Con tres semanas al frente del equipo, Galván cree que ya se van viendo cosas de lo que quiere plasmar en el césped. Pero hacen falta los puntos. «Al parón me gustaría irme con menos de 3 puntos de distancia, incluso salir de la zona antes del parón. Tenemos equipo para ello y somos capaces, pero ahora sólo pensamos en laReal B. El Mirandés que quiero se irá viendo con las semanas, llevamos aquí 15 sesiones de entrenamiento, creo que para el parón se podrán vislumbrar cosas, a un equipo correoso, dinámico y contundente en ambas áreas. «El otro día fuimos contundentes el el área rival para empatar pero no lo fuimos en la nuestra».

Tras el reseteo mental correspondiente tras la derrota en La Rosaleda porque «no hay que flagelarse mucho y se hicieron cosas bien», ahora toca medirse a un filial donostiarra con dos caras muy diferentes en casa y fuera. «El rival tiene sus puntos débiles; su inexperiencia en la categoría, su juventud, como nos pasa a nosotros con muchos jugadores. Es un rival alegre, dinámico, que juega y deja jugar. Eso te puede penalizar a la hora de tener errores, les pasó en Castalia, vamos a intentar hacerles daño cuando podamos y tratar de que ellos no lo hagan».

Por último, no quiso desvelar si seguirá apostando por el mismo dibujo. «Tenemos varias alternativas, lo estamos trabajando. Jugaremos de una u otra manera dependiendo de los jugadores de los que dispongamos, tenemos varios futbolistas tocados pero pondremos un once competitivo seguro», cerró.

