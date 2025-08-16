El Mirandés tiene ya 4.100 abonados

El Mirandés inicia hoy su andadura en la temporada 2025/26, y la misma ilusión con la que los integrantes de la plantilla van a ... afrontar la competición es la que se ha instalado en la afición rojilla que en esta nueva campaña va a tener que enfrentarse a novedades importantes para poder ver jugar a los suyos.

El espectacular comportamiento del equipo en la última campaña, ese que ningún seguidor mirandesista va a olvidar jamás, ha hecho que la pasión por los colores se desate. Que se fuera a producir o no esta circunstancia era una duda que se tenía después de que el equipo se quedara a las puertas del ascenso a Primera.

Algunos podían pensar que no lograr hacer realidad el sueño podía haber desilusionado a alguno y, seguro que así fue, pero lo que está claro es que lo que esa hazaña –hay que calificar así el comportamiento del equipo– ha conseguido es que los que se engancharon a la marea rojilla porque todo iba bien hayan decidido mantenerse como fieles seguidores. Y eso ha arrastrado también a otros muchos que han decidido que la temporada 2025/26 es un buen momento para sumarse a la familia rojilla.

Las colas que se vieron en la sede del club desde el momento en el que se puso en marcha la campaña de abonados auguraban que este año los abonados serían más, y los pronósticos se han convertido en una realidad incontestable.

El último recuento hecho público por parte del club indica que se ha llegado a los 4.100 abonados. Se ha superado la barrera de los cuatro millares gracias a que se han producido más de 400 nuevas altas.

Los más optimistas esperaban un repunte y es lo que ha ocurrido. La familia rojilla crece y lo que cabe esperar es que, en esta temporada en la que el Mirandés tardará en jugar en Anduva, la comunión equipo y afición vuelva a ser un ejemplo. Se ha demostrado que juntos somos mejores y en esta temporada que arranca hoy se tiene que certificar.