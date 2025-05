Miranda recibió a sus ídolos

Los mensajes corrieron como la pólvora en la noche del lunes, después del histórico triunfo protagonizado por el Mirandés en Córdoba, que deja a los ... rojillos en plaza de ascenso directo a falta de dos jornadas para el final de la Liga. «Estos chavales merecen que les hagamos un recibimiento», se apuntaba en redes sociales desconociendo aún la hora de llegada de la expedición. «Van a pernoctar allí y regresarán ya el martes», se respondía acto seguido.

Y así fue como dos centenares de rojillos de todas las edades no dudaron en presentarse a las 15.30 horas de este martes en las inmediaciones del estadio de Anduva para dar un caluroso recibimiento, «como se merece a estos jugadores porque nos están haciendo soñar», señalaban los presentes.

Pequeños y mayores quisieron agradecer la ilusión que están transportando a todos los rincones de la ciudad con la posibilidad, cada vez más cercana, de que el Mirandés pueda jugar por primera vez en sus 98 años de historia en la élite del fútbol español.

No faltó quien habitualmente porta el megáfono para arengar a público y futbolistas en pos de reflejar una unión que es otra de las claves del éxito. «Vamos a abrazarnos todos», se escuchaba y así lo hicieron plantilla y seguidores en un acto que, a buen seguro, fue del agrado de un plantel cada vez más convencido de que la gesta es posible.

La euforia desatada a la llegada de los futbolistas dio paso a los habituales cánticos, entre los que ya se ha colado el inevitable que hace referencia al ascenso. «Todavía no me lo creo», decía un adolescente ataviado, como debe ser, con la camiseta de su equipo después de salir de clase y no dudar en ir a compartir unos minutos con sus ídolos. Porque estos chavales ya lo son para todos.

Y es que el grito de alegría que se escuchó en hogares y establecimientos hosteleros primero cuando marcó Hugo Rincón y, sobre todo, cuando Tomeo anotó en el 89 el gol del triunfo en el partido que se disputó en el Nuevo Arcángel retumbó mucho más allá de las fronteras mirandesas.

Aunque se trataba de un día laborable y no se podía alargar mucho la noche sí que se prolongó mas de la cuenta, para ser un lunes, en los bares habituales donde se respira fútbol. La alegría no era para esconderla después del importante triunfo que ya es historia, porque mete a los jabatos, de momento, en su primer 'play off' de ascenso.

Todos esos sentimientos y sensaciones se volvieron a exteriorizar horas después, cuando el Mirandés llegó a Anduva. Alguna que otra bengala, muchos aplausos y voces de aliento cobraron protagonismo en el exterior del Municipal.

Fue solo el pistoletazo de salida para vivir unos próximos días en los que, se comprueba asimismo, que cada vez se ven más camisetas rojillas por las calles. Todo se está preparando para las dos finales que restan antes del 'play off'.