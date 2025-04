Miranda se prepara para empujar al Mirandés

Es puro sentimiento rojillo. El Mirandés vive un momento histórico y las peñas, también esta vez, quieren poner su granito de arena para contribuir a ... mantener viva la llama de la ilusión. Han programado una serie de actos para este sábado en el partido ante el Burgos con el fin de involucrar a toda la ciudad. «El mensaje que queremos lanzar es que tenemos que ir todos a una, esto no es sólo de Komando o de Jabatos, es de toda Miranda», apunta Roberto Mardones, presidente de Komando Kemando.

Miranda se prepara para dar el necesario empujón al Mirandés en las seis jornadas que faltan. «Estamos atravesando un bache estos partidos, pero pasajero, que han sufrido todos los rivales. Vamos a ganar al menos cuatro de los seis partidos que quedan», lanza Rubén Torres, portavoz de la misma agrupación rojilla.

El de este sábado frente al Burgos es siempre un encuentro especial y tanto desde el Komando como por parte de Jóvenes Jabatos se ha programado una serie de actos para «involucrar a la ciudad. Que la gente se identifique con el mensaje de unión, es para todo el mirandesismo», señala Mardones.

Las actividades este sábado arrancarán con el lema 'el derbi se juega en casa'. A las 13 horas en el Plan B se contará con la actuación del 'DJ'Toñín. A las 14.30 tendrá lugar en el mismo lugar una comida popular, preparada para unos 150 comensales aproximadamente, consistente en patatas con chorizo. Los tickets por 5 euros se han tenido que recoger antes de hoy.

El programa continuará con el recibimiento al equipo a las 16.30 horas. Será «parecido al que se hizo en su día con motivo de la semifinal de Copa ante la Real Sociedad», añade Gonzalo Guinea, presidente de Jóvenes Jabatos.

«Está todo coordinado con la Policía», afirma. Consistirá en un 'bengaleo' en la carretera del polideportivo, a la llegada de los jugadores. Habrá vallas para separar la carretera de la acera y el humo, estará dirigido hacia la pared. «Tenemos mucho material y ahí estarán los más jóvenes dándolo todo. Les encanta y es una forma más de vivirlo», avanza Guinea.

Acto seguido, a las 17.45, se prevé la entrada a Anduva al objeto de animar todos a los futbolistas en el calentamiento mientras que a la salida de los jugadores para empezar el partido se expondrá el tifo, «realizado con mucho esfuerzo». Al mismo tiempo se procederá a entonar el himno de la ciudad.

Prefieren que sea una sorpresa y no quieren avanzar el contenido de la imagen en concreto, pero ya avanzan que «es genérico, para Miranda y el Mirandés, no aparece nada de Komando ni de Jabatos. Va en la línea de las pulseras que hemos sacado». De 9x4 metros de medidas, «ese fondo de Anduva no da para más», interviene Mardones.

El tifo tiene que reunir una serie de condicionantes, «que sea ignífugo, certificado, en castellano... Mil euros. Si es una tela normal la mandas imprimir y por ciento y pico euros la tienes, pero en esto no es así. Todo supone mucho dinero y nosotros solos no podemos montar un tifo así», señalan desde Jabatos.

Para hacer que todo esto sea viable han procedido a la venta de pulseras por dos euros cada una (todavía quedan). Han vendido ya en torno a mil en los establecimientos hosteleros habilitados a tal efecto.

«La comida de las patatas la podemos programar a un precio de cinco euros por esta colaboración; el tifo es caro y gracias a esta ayuda de las pulseras lo podemos hacer. Luego, habrá corteos y más cosas; todo supone un gasto. Las actividades las podemos organizar nosotros, las peñas, pero queremos que intervenga toda la ciudad. Es una forma de que Miranda sienta la fiesta. Es para toda la afición», asegura el representante de Jabatos.

Los tres peñistas quieren aprovechar la ocasión y efectuar un llamamiento para que «Miranda disfrute de todo esto. Tenemos que ir todos a una, es un mensaje de unidad».

Todo ello con el fin de dar el último empujón al Mirandés en las seis finales que restan para aspirar a algo bonito esta temporada. Y es que lo tienen muy claro. «Sólo es una mala racha», insiste Torres, quien no quiere dejar pasar la oportunidad para agradecer el trato y la disposición que tiene el club hacia las peñas.

«Queremos agradecer al club que se esté portando muy bien con las peñas. Nos escucha mucho y hay que destacarlo así. Ha cambiado», afirman al unísono los representantes de las agrupaciones mirandesistas con un mayor volumen de actuaciones.

Es una parte más del clima de unidad y cohesión que se respira desde hace un tiempo –ya lo era antes incluso de que el devenir deportivo fuese sorprendentemente tan positivo– en torno a la entidad rojilla, en todos los estamentos y su entorno. Es otra de las claves del éxito.

No descartan, en este sentido, seguir con las actividades en las próximas fechas. También se contempla acudir a algún entrenamiento y no se desecha organizar esta temporada algún viaje más –aparte del previsto a Eibar–.

Reconocen que esto dependerá de la trayectoria del equipo. Ya se sabe que el último desplazamiento de Liga regular es a Cartagena. «En función de cómo esté el equipo se puede programar, comentan al hacer referencia a que si está en juego algo importante sería posible.

«Es la semana previa a las fiestas de San Juan del Monte, en el fin de semana del Blusa, pero seguro que si nos la jugamos la gente va a querer ir», mantiene Guinea. «Se irá viendo», agregan sus acompañantes.

Lo que está claro es que no van a dejar solo al equipo en un momento histórico para el club. Nadie en el mirandesismo lo va a hacer.