De Miguel pide al mirandesismo «máxima ilusión, pero siempre con los pies en el suelo»

Alfredo de Miguel admite estar «pese a los mil frentes que tenemos abiertos, muy tranquilo», siempre dentro de la 'calma' que puede haber en torno ... a un Mirandés que se encuentra a dos partidos de ascender a Primera División y con unas obras por delante que cambiarán la fisonomía de más de medio estadio para convertirse en un recinto mucho más moderno y acorde al lugar que ocupa actualmente el club rojillo.

El presidente del Mirandés atiende a este periódico mientras planta unos geranios en la huerta de su casa. «Las flores alegran mucho y me gusta ver esto bien, animan aunque este año tampoco nos hace falta animarnos mucho», lanza como si fuera un sinónimo de todo lo bueno que está viviendo la entidad jabata.

Aprovechó ese rato después de llegar el martes de Córdoba y de mantener estos días, al margen de toda la actualidad que emana de un equipo que aspira a jugar por primera vez en la élite, reuniones con arquitectos para determinar detalles de los trabajos que se realizarán en Anduva y que en próximas fechas verán la luz. De momento, toca hablar de lo inminente: las dos finales que aguardan al bloque jabato ante Almería y Cartagena.

«Estoy muy tranquilo dentro del muchísimo trabajo que tenemos en todos los sentidos. Además, se nos avecina un verano apoteósico porque hacer un equipo y una obra de esta magnitud, va a ser algo muy importante, así como el cambio de campo para los primeros partidos...».

Satisfacción «La recompensa a mi trabajo es ver a la ciudad tan ilusionada e implicada, no quiero otra»

Sabe que los últimos de la Liga son dos partidos muy importantes y no oculta que «me da un poco de miedo lo arriba que se ha venido la gente. Está muy bien y es estupendo comprobar la ilusión que hay en la ciudad pero sí que me gustaría aprovechar para señalar que tenemos que asumir todos que puede salir bien o mal».

La temporada ya es de sobresaliente sin esperar a comprobar lo que deparan los resultados de las últimas semanas. Ahora, el deseo de todo el mirandesismo es que la nota se convierta en matrícula de honor. «Aun ganando este domingo, dependeríamos de otros resultados para ascender este fin de semana. Siendo optimista, me gustaría que al menos se descolgara uno de los rivales más directos».

Hay posibilidades de que el Mirandés ascienda ya tras el encuentro ante el Almería, sí, pero no es menos cierto de que son más reducidas (en torno a un 6%) que si se gana al cuadro andaluz, todo queda para el choque que acogerá Cartagonova y que se jugará la semana siguiente, cuando indudablemente se dispararían las opciones en sólo 90 minutos y con el Mirandés dependiendo de sí mismo. «Es que este domingo depende de que pierda el Elche y no gane el Oviedo...».

Todo previsto

A pesar de esto, De Miguel admite que «tenemos todo preparado, pero es una situación muy complicada porque yo estoy acostumbrado a tomar decisiones sobre seguro. Hay que dejarlo, de momento, en el aire».

Tanto en lo que respecta al siguiente encuentro en Cartagena como lo que ocurrirá en caso de lograr al hazaña. El máximo responsable del club confirma que «también quiero hacer una buena fiesta si nos llevamos todos la alegría que deseamos, pero no queremos lanzar nada de momento porque, luego, la desilusión si no se produce lo que queremos sería máxima. Vamos a ir por partes, que la tranquilidad y la serenidad nos ha traído hasta aquí y de esta manera, tenemos que seguir».

Poco a poco. «Ilusión, toda. Máxima ilusión, pero siempre con los pies en el suelo es lo que pediría a la gente», subraya este mirandés ante lo que se avecina. «Ahora mismo dependemos de ganar dos partidos, sería como un 'play off' antes de jugar las eliminatorias».

«Lo que sí garantizo es que el equipo está a muerte, van a dejarse la piel contra el Almería seguro, pero es el Almería y te puede coger dos balones Luis Suárez y marcarte dos goles», sostiene el presidente mirandesista.

«En Almería han comparado al club más millonario de Segunda con el más modesto y al dueño del Almería con el presidente del Mirandés. Eso ya te lo dice todo. Pero estoy muy contento. La recompensa a mi trabajo es ver a la ciudad tan ilusionada e implicada, no quiero otra. Vamos a ver cómo acaba todo. La ilusión tiene que estar ahí, pero si no se alcanza lo que perseguimos, no puede quitarse mérito a todo esto».