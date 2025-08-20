El meta Nikic ya entrenó con el Mirandés y Helguera se prevé que lo haga hoy para estar listos el sábado

Son dos futbolistas cuya incorporación ya se anunció en fechas pasadas, pero que todavía no habían podido trabajar hasta la fecha a las órdenes de ... Fran Justo porque su documentación no había llegado ni estaba en regla. Los trámites conocidos como transfer (siempre necesario para traspasar a un jugador profesional de un país a otro, tanto el nuevo club como el anterior del futbolista tienen que introducir cierta información y documentación), además de seguridad social, etcétera.

El portero montenegrino Igor Nikic ya está inscrito en LaLiga, de ahí que este miércoles entrenara con la primera plantilla mirandesista al objeto de poder estar disponible para el choque del próximo sábado, el primero que jugará el Mirandés como local en Mendizorroza esta temporada. No pudo estar disponible para la cita en Cádiz pero sí podrá estar apto para recibir al Huesca, como quedó comprobado ayer.

El Mirandés, en este sentido, prevé que el otro futbolista que estaba a la espera de que se tramitase la documentación correspondiente, el uruguayo Thiago Helguera, pueda ya ejercitarse con sus nuevos compañeros en la sesión de esta mañana. Se estima que para entonces el transfer habrá llegado y estará todo en orden. Antes del cierre de esta edición impresa, en la sede de Francisco Cantera se estaba a la espera de que así fuese para que pudiese ejercitarse este jueves con el propósito de ser de la partida este próximo fin de semana si el preparador gallego lo estima oportuno.

Esta es la razón por la que ninguno de los dos efectivos había podido trabajar con anterioridad con los miembros de la plantilla que ya están en Anduva.