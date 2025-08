Un mes para la llegada de 10 a 12 jugadores al Mirandés

Ángel Garraza Viernes, 1 de agosto 2025, 22:52 Comenta Compartir

Quince días para que el Mirandés 2025/26 eche a andar en la Liga de Segunda División por séptima campaña consecutiva y un mes hasta que el próximo día 1 de septiembre, incluido, expire el mercado de verano para incorporar futbolistas. Son los plazos que tiene en el horizonte un club que volverá a tener el objetivo de salvar la categoría con un plantel que ahora dispone de diez jugadores.

Son 31 jornadas por delante para ejecutar la complicada tarea de confeccionar un equipo completamente nuevo, en el que se quiere disponer de más piezas utilizables a lo largo de la temporada. Que no sólo haya 13, 14 futbolistas con los que tirar realmente en la competición oficial sino que esa nómina de efectivos aumente, que es lo que se echó en falta en el tramo decisivo del último curso. Más jugadores disponibles con garantías de ayudar sobre el césped, no sólo en los entrenamientos para que los más habituales no se duerman en los laureles.

Dadas las circunstancias, a Alfredo Merino como director deportivo le queda la labor de incorporar entre diez y doce futbolistas a lo largo de este mes. Porque el plantel mirandesista se moverá entre los 20 y 22 efectivos, cifra esta última a la que se llegará si se pretende doblar todas las posiciones.

Nunca, sin embargo, se ha superado en agosto un número de 22 integrantes en el equipo. De hecho, algunos otros años se han quedado en 21 o, incluso, en 20 si es que el mercado (el límite salarial, en concreto) no permite tener más inquilinos.

A continuación, se pasa a estar a expensas de cómo transcurre la temporada y de sumar previamente algún futbolista que sea polivalente y pueda ocupar más de una posición. Posteriormente, en enero sí que se incrementa la nómina. Cabe recordar que la normativa establece la inscripción de 25 futbolistas con dorsales entre el 1 y el 25.

Quedan por llegar entre diez y doce efectivos. Se prevé que sea el número mínimo y el máximo respecto a los futbolistas que 'aterrizarán' en Anduva en las próximas fechas. Aunque no es lo deseable, se da prácticamente por hecho que algunos llegarán empezada la competición oficial, lo que no beneficia a casi nadie.

Sabido es que, principalmente los entrenadores, que son los que tienen que trabajar con ellos, instaurar conceptos, ideas y sistemas, no entienden que el mercado continúe quince días después de comenzada la Liga. No parece muy lógico desde ningún punto de vista. Retrasa la configuración de las plantillas, unos jugadores se pueden enfrentar a los que sólo unas fechas después serán sus compañeros, etcétera.

Todo ello tiene una especial incidencia en los clubes, sobre todo en los que presentan un perfil determinado y 'peculiar' como el Mirandés, que debe hacer uso de un elevado número de cedidos cuyos clubes de origen, muchos, quieren que los elegidos formen parte de sus pretemporadas para sumar minutos y descargar de trabajo durante estas semanas a los que durante el curso van a representar a sus equipos.

Es lo que demora su presencia en Miranda porque aunque haya un acuerdo verbal alcanzado entre todas las partes tras los contactos iniciados hace un tiempo algunos clubes no los 'sueltan' hasta el tramo final de la ventana estival, cuando empiezan los campeonatos y los técnicos de Primera ya se decantan por alinear a los efectivos definitivos.

Toca, por lo tanto, esperar. También para la llegada de los fichajes en propiedad, que siempre son menos a orillas del Ebro. Muchos de ellos apuran opciones para comprobar si les sale algún proyecto que les convenga más en el apartado económico. Por regla general, son los últimos en llegar, aunque a la vista está que merece la pena aguardar. El Mirandés lo sabe si se apuesta por captar primeras opciones.

A la espera de Gonzalo Petit

Según diferentes fuentes de la capital sevillana la incorporación del delantero Gonzalo Petit estaría prácticamente cerrada con el Mirandés. El Betis juega hoy contra el Sunderland un partido amistoso dentro de su gira por tierras británicas, si bien esta semana el punta ya no apareció en la convocatoria frente al Coventry, lo que alimenta la esperanza de que su llegada puede ser inminente.

Petit ocupa plaza de extracomunitario, así que en el entorno del club verdiblanco apuntan que es otro motivo más para proceder a una salida –además, allí han contratado a Deossa– cuyo destino, señalan, tiene todas las papeletas de ser Miranda, a pesar de que hay varios clubes interesados en contar con los servicios de un jugador que acaba de fichar por la entidad sevillana.

El delantero uruguayo, fichado hace varias semanas por el Betis, tiene 18 años, mide 1,91 metros, dispone de un gran golpeo de balón y llegó del Nacional de Montevideo. Ha firmado un contrato por cinco temporadas y el Betis lo va a ceder tras acometer una operación que rondó los 8 millones de euros.

Destaca por su capacidad goleadora (anotó 12 tantos en 34 partidos con el equipo sudamericano), las asistencias a los compañeros, además de contar con un importante juego asociativo fuera del área. En principio, el perfil ideal para el Mirandés.

El Racing también se interesa por jugadores del Athletic La competencia para el Mirandés cada vez es mayor. EL CORREO ya lo sacó a colación en fechas pasadas y el propio director deportivo, Alfredo Merino, lo admitió. El modelo del club rojillo está siendo seguido y copiado por muchos rivales, no en la misma medida en cuanto a número de futbolistas jóvenes cedidos (o algunos fichados en propiedad) que la entidad jabata, pero sí ha aumentado el interés porque han comprobado que ese mercado da resultado. El Racing, del exdirector deportivo rojillo Chema Aragón, es uno de ellos. Se han interesado, entre otros, por el mediocentro Alejandro Rego y por el mediapunta Peio Canales. Ambos son dos efectivos que han destacado en el Bilbao Athletic y que realizan actualmente la pretemporada a las órdenes de Ernesto Valverde con el primer conjunto rojiblanco. Son futbolistas en la órbita de varios clubes. El que resulte elegido debe esperar a que el Txingurri dé su autorización para que salgan a préstamo a otro equipo.

