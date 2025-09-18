Merquelanz no puede jugar en un rival con los exrojillos Imanol, Lautaro y Álex Calvo

El equipo que prepara Ibai Gómez dispone de muchos futbolistas 'perfil Mirandés', que quería el club rojillo para esta temporada, pero que finalmente se han ... incorporado a las filas del bloque tricolor. Los paralelismos no se quedan ahí sino que en su plantilla se contabilizan hasta cuatro efectivos con pasado más o menos reciente en el conjunto jabato.

El último en defender la camiseta del representante de Miranda ha sido Álex Calvo (21 años). El extremo perteneció a la anterior plantilla, la que a punto estuvo de ascender a Primera, aunque su participación fue muy escasa.

Llegó cedido del Andorra, si bien intervino en sólo 13 duelos durante todo el curso, ninguno de ellos desde el pitido inicial del árbitro. En su equipo de origen, contabiliza esta campaña una hora repartida en dos encuentros, ninguno como titular.

El delantero Lautaro de León (24 años) recaló prestado por el Celta de Vigo en la primera mitad de 2024 para jugar en la segunda vuelta de aquella temporada. Es un caso diferente al de su compañero porque el hispanoargentino ha formado parte de la alineación de los del Principado en los cinco compromisos disputados desde el mes de agosto.

Lleva un tanto, mismo bagaje que obtuvo en el Mirandés, donde tampoco su presencia fue muy destacada, al menos sobre el rectángulo de juego. Sólo jugó un choque como titular.

El lateral zurdo Imanol García de Albéniz (25) perteneció al Mirandés cedido por el Athletic el curso 2021/22. Sí que fue significativo aquí su concurso porque se convirtió en el titular por el carril izquierdo: 34 partidos, todos ellos desde el principio, y dos dianas. Ahora es fundamental en el rival de mañana porque es el indiscutible en el once por ese costado zurdo.

Quien, sin embargo, aún no ha podido debutar es Merquelanz, uno de los históricos en la campaña 2019/20, la de la semifinal de la Copa. Su problema ahora radica en los cupos de inmigración de Andorra. El Govern decreta un límite de extranjeros que pueden trabajar allí y el club ha llegado a ellos. Intentan que esté pronto a disposición de Ibai Gómez y entrena con el grupo como uno más, pero todavía no puede ser de la partida.