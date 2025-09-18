El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imanol García de Albéniz es fijo en el carril zurdo del Andorra, al igual que lo fue en el Mirandés. Avelino Gómez

Merquelanz no puede jugar en un rival con los exrojillos Imanol, Lautaro y Álex Calvo

El extremo donostiarra es el cuarto exmirandesista en el Andorra, pero aún no ha debutado por los cupos de inmigración del Principado

Ángel Garraza

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:05

El equipo que prepara Ibai Gómez dispone de muchos futbolistas 'perfil Mirandés', que quería el club rojillo para esta temporada, pero que finalmente se han ... incorporado a las filas del bloque tricolor. Los paralelismos no se quedan ahí sino que en su plantilla se contabilizan hasta cuatro efectivos con pasado más o menos reciente en el conjunto jabato.

