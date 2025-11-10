Merino subraya que el Mirandés necesita un perfil de entrenador que «exija pero, a la vez, comprenda a los jóvenes» El director deportivo del club rojillo aseguró que el cese de Fran Justo, el primero que tiene como responsable del área, obedeció sólo a cuestiones «deportivas y de sensaciones»

Ángel Garraza Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:58 Comenta Compartir

El director deportivo, Alfredo Merino, confesó durante la presentación de Jesús Galván como nuevo entrenador del Mirandés que «conocía sus equipos pero a él personalmente no. Mi obligación era conocer cómo era Jesús Galván y hablar con quienes ha coincidido en otros clubes: Huelva, Villarreal, Vitoria... y todo el mundo destaca su forma de ser, de transmitir las cosas, su claridad y sencillez y, sobre todo, ser una persona implicada allá donde está. Conozco sus equipos y por eso está aquí».

La cuestión es que el Mirandés ha recibido propuestas de entrenadores para dirigir al equipo, pero es evidente que el perfil de la plantilla del Mirandés es específico y peculiar. Dicho de otro modo, no vale cualquiera para este determinado puesto que reúne unas condiciones especiales. «Ese modelo tiene que ver con fichar un entrenador que tenga hambre, ilusión y segundo, que tenga trato con los jóvenes. Necesitamos una persona que exija a los chicos como profesionales, que tengan un gen competitivo enorme, pero que también entiendan que están en periodo de formación, que son muy jóvenes y todo esto nos llevaba a una persona como Jesús».

El Mirandés quiere centrarse en la nueva etapa con el cuerpo técnico de Galván y pasar página de lo que ha sido la anterior con Fran Justo en el cargo, el primer técnico que acaba cesado con Alfredo Merino. El director deportivo aprovechó la presentación del sevillano para puntualizar en los primeros segundos de su intervención que la destitución del gallego ha obedecido a razones «deportivas y de sensaciones».

«Quiero hacer esta pequeña aclaración, hay tiempo suficiente para dar otro tipo de explicaciones en otro momento. No hay más que los resultados y las sensaciones. Hoy es día para presentar a Jesús y no para hacer valoraciones del pasado», zanjó.

Sea como fuere y aunque nada más se ha comentado desde la entidad rojilla, lo cierto es que Justo no acabó de llegar a la plantilla. Sus mensajes y sus planteamientos no han terminado de calar en el plantel, como se ha podido comprobar en las doce primeras jornadas del campeonato en las que la escuadra de Miranda ha carecido de personalidad y estilo para saber a qué es lo que jugaba o intentaba jugar.

No se ha visto evolución ni colectiva ni individual (prácticamente ningún futbolista había experimentado progresión en estos primeros meses). Todo ello ha compuesto un cúmulo de circunstancias que han precipitado su salida de una entidad que hace años ya que no variaba de inquilino del banquillo durante el curso.

Temas

CD Mirandés