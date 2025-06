Merino: «El Mirandés ha merecido ascender en la Liga y en el play off» El director deportivo del club rojillo subraya que ha sido el mejor equipo en la fase de ascenso y que no se ha subido por «detalles que no podemos controlar»

El director deportivo del Mirandés, Alfredo Merino, ha ofrecido en la mañana del martes su balance de fin de temporada, al mismo tiempo que ha lanzado alguna pincelada respecto a la próxima. Tras agradecer a jugadores, cuerpo técnico, consejo de administración, en particular al presidente Alfredo de Miguel, al personal del club y a la afición, «la mejor en alma aunque no sea la más numerosa ni la que haga todos los días nuevos tifos» su apoyo y felicitar a los equipos tanto ascendidos a Primera como a Segunda División, ha destacado el estilo que sigue la entidad rojilla y que es lo que ha supuesto el éxito obtenido esta temporada.

«Que ha sido un premio a la constancia y al trabajo del club», asegura. «Esta política de cesiones que tenemos es complicada porque los jugadores en los dos últimos meses piensan en lo que va a ser el año siguiente y estos chicos que hemos tenido han demostrado la esencia del fútbol, que no tiene que ver con redes sociales ni con parecer».

A su juicio, el resumen de esta temporada es que «el fútbol ha sido injusto con nosotros. Hemos recibido cientos de felicitaciones y de mensajes de ánimo. Lo tengo muy claro: nos merecimos subir en la Liga y nos merecimos subir en el play off. Creo que hemos sido el mejor equipo de la fase de ascenso. ¿Dónde no hemos sido buenos? En los pequeños detalles, en los detalles no controlables, en los que se nos van de las manos. Me quedo con que todos han dado el cien por cien y el fútbol, sino a nivel colectivo, sí en el plano individual, va a devolver a los futbolistas y al cuerpo técnico el hecho de estar en Primera División».

No ha querido destacar a ningún jugador en particular, sí a Lisci, «el mejor fichaje», ha reiterado, aunque ha hecho mención especial «al único futbolista que no ha debutado, Luis López, que ha tenido un compromiso con el club tremendo y no es fácil pertenecer a una plantilla en la que no ha debutado».

Y se queda «con que hemos hecho felices a mucha gente de Miranda. Ha habido mucha de España que quería que el Mirandés ascendiese. Ha sido un premio al trabajo que se ha hecho durante todos estos años».

Un estilo seguido El modelo del Mirandés es cada vez más copiado. «Hay clubes que ya me han dicho que han ido siete, ocho equipos a por futbolistas»

Toca ya pensar en la siguiente campaña, la 2025/26. El modelo exitoso que sigue el Mirandés de captar jóvenes talentos cada vez es más copiado. Y así lo reconoce Merino, lo que supone que más rivales apuestan por los mismos jugadores. «Evidentemente, en el último mes he hablado con clubes de Primera División y me han dicho: 'ya han venido siete, ocho clubes, a por jugadores'. Es muy probable que no tengan trece futbolistas cedidos pero sí que vayan a por dos, tres futbolistas de las mejores canteras. Tienes que pelear con otras ofertas, con el representante, el jugador... Hay más dificultad, más trabajo y, también, más ilusión».

Es un modelo que, tal y como subraya el responsable del área deportiva de la entidad, «ha desenmascarado el fútbol de los millones y de las estructuras gigantescas. Este barquito chiquitito ha demostrado que con orden institucional y con ilusión en la estructura administrativa se pueden conseguir grandes cosas sin tener esa grandiosidad».

Aunque también se produce el fenómeno contrario. Son más los que cada vez apuestan por el Mirandés para ceder a sus futbolistas una vez comprobado el éxito que casi todos tienen aquí. «Lo que más he notado es que los jugadores que yo quiero los desean más clubes y, asimismo, que ya somos el primero en el orden de preferencias. Futbolistas que tienen, por ejemplo, cinco propuestas quieren venir al Mirandés. Eso antes no ocurría. Éramos el tercero o el cuarto, había que ver condiciones económicas y otras cuestiones y ahora nos dicen 'oye, yo quiero ir a Miranda'. Es lo que hemos conseguido con ésta y otras temporadas. He comprobado que hemos ganado esa posición».

Pasado y futuro «Estamos despidiendo la temporada más bonita del Mirandés y nos enfrentamos a la más difícil»

En cualquier caso, el objetivo del club es mantener la categoría de nuevo. Así lo recalca el palentino. «Estamos despidiendo la temporada más bonita del Mirandés y nos enfrentamos a la más difícil porque vamos a tener que ser más fuertes todavía. La afición y el consejo de administración, todos, somos conscientes de que hay que luchar por lograr el verdadero objetivo, que es mantener la categoría».

