Merino avisa que el humilde Mirandés «sigue siendo capaz de ganar a cualquiera»

El equipo de Miranda, salvo para la familia mirandesista, no entra en la mayoría de quinielas para ser el tercer equipo en ascender a Primera ... División, el que gane el 'play off' que arrancará este sábado con el Almería-Oviedo. No obstante, Alfredo Merino está ilusionado con lo que se avecina, que es una fase de ascenso en la que el Mirandés parte con las mismas opciones, a tenor de lo que ha demostrado toda la temporada, que los otros tres conjuntos que participarán en la lucha por conseguir el premio gordo.

El director deportivo del club rojillo quiere poner especial énfasis, una vez acabada la Liga, en la unidad de todos los estamentos de la entidad, un factor que ha hecho posible que esta campaña, que aún no ha concluido, sea ya catalogada de histórica.

En primer lugar, quiere «agradecer a la afición la paliza que se metió para ir y volver de Cartagena; cómo animó representando a mucha gente que no pudo ir, estando en prefiestas, un tiempo siempre en el que prácticamente la gente está de celebración y enhorabuena en la ciudad. Y, aun así, fueron un montón».

Además de la hinchada, destaca la labor de la plantilla. «Aunque viva diez vidas me voy a encontrar un grupo como este. Es maravilloso venir a trabajar, el día a día es algo estupendo, me siento muy orgulloso de este grupo. No me gusta la frase pero ya lo he dicho alguna vez: 'con este equipo me voy al fin del mundo'».

El palentino aprovecha la ocasión, en este breve resumen de la campaña ya terminada en cuanto a la Liga regular, para ensalzar los valores de la modesta entidad jabata y para avanzar que el Mirandés va a por todo en las eliminatorias que aguardan para buscar al tercer equipo que asciende a Primera División.

«Ahora, a competir hasta el final. Somos un rival muy incómodo, este equipo puede ganar a cualquiera y a eso vamos a ir al 'play off'». ¿El rival? «Sabemos que el Racing de Santander es un adversario muy jodido, que viene con la moral por las nubes tras clasificarse al ganar al Granada, pero nosotros podemos ganar a cualquiera».

Mantiene que sigue siendo capaz a pesar de que el curso se vaya a prolongar durante el mes de junio con unos cruces en los que jamás se ha visto el nombre del Mirandés como uno de los cuatro candidatos a ascender a Primera División.

Los de Lisci han demostrado tantas veces que no han sido inferiores a nadie ni tampoco a los conjuntos que se han metido en el 'play off'. A excepción del choque disputado en la primera vuelta en el estadio Carlos Tartiere, que concluyó con el marcador de 4-1 al comienzo de la temporada y con diversas circunstancias negativas que se dieron en aquel compromiso, en el resto de emparejamientos ante Oviedo, Almería y Racing o ha ganado o cuando no lo ha podido hacer, el contrario no ha sido mejor que él. Y eso, infunde esperanzas a la parroquia jabata.

«Lo tengo claro. Soy precavido porque esto es fútbol, pero también optimista. Nosotros hemos jugado ya dos partidos ante el Racing, que no van a tener nada que ver con los dos que vamos a disputar ahora contra ellos y es un rival muy difícil. Somos conscientes de que en la parte de arriba tiene mucha calidad, pero insisto en que nosotros somos un equipo que sabe lo que quiere y que pelea siempre hasta el último segundo».

Postigo

Ilusión que no falte. Es la que ha transmitido un cuadro rojillo que ha firmado una temporada histórica y que «es capaz de hacer cualquier cosa. Evidentemente que esto es fútbol, a ver cómo llega cada uno, pero confiado en los nuestros a la vez que muy respetuoso con el Racing de Santander, que es un grandísimo equipo», sostiene Merino.

Sergio Postigo, uno de los capitanes, remarca que «poco se ha hablado (en el exterior) de lo que ha hecho este Mirandés, que tiene mucho mérito haber conseguido entrar en el 'play off'. Hemos hecho historia en Miranda; ya pensando en cómo nos vamos a enfrentar al Racing. Serán partidos muy difíciles entre dos equipazos, estas eliminatorias se ganan por detalles».