Merino admite que la competencia que ha tenido el Mirandés en el mercado ha sido «atroz» El director deportivo rojillo reconoce que «se han pagado traspasos de un millón de euros y ahí, ni podemos ni queremos entrar»

Ángel Garraza Martes, 2 de septiembre 2025, 13:43 Comenta Compartir

El director deportivo, Alfredo Merino ha empezado su alocución sobre el balance del mercado veraniego que se cerró en la noche del lunes «pidiendo una cosa de corazón: olvidarse de la palabra comparar. El año pasado hemos bailado, saltado, ganado, pero eso ya es pasado. Y si se compara, que se compare justamente, que se haga el inicio de esta temporada con el comienzo de la anterior, pero no con los jugadores que la acabaron».

Una vez cerrada la ventana estival, ha comprobado, «y no tengo ninguna duda, de que ha perjudicado muchísimo la temporada pasada al mercado. ¿Por qué? Más allá de que un club amigo como es la Real Sociedad haya ascendido, la política de cesiones va a variar el año que viene (con un límite de cedidos y cedentes y está en estudio la edad) y los clubes ya no ceden tanto sino que venden los derechos de los jugadores, se quedan con una parte y con el derecho de tanteo. Y en tema de traspasos ya sabemos que el Mirandés no puede entrar. No podemos ni queremos competir».

Al hilo de esta cuestión, significó que «se han pagado traspasos en Segunda por un millón de euros y ahí no vamos a entrar. Además de todo esto, cada vez que salía el interés por un jugador la competencia ha sido atroz. Equipos amigos como el Athletic o el Girona ... al final el jugador, el entorno son los que deciden dónde van y no hemos podido traer del Girona y sólo a uno del Athletic. Los clubes no deciden».

Se trata de huir del 'mercadeo' porque si por algo se caracteriza el Mirandés es porque la tabla salarial que destina a la plantilla es similar en todos los futbolistas. No hay grandes diferencias entre lo que cobra uno u otro.

«Ha podido salir, pero se queda con nosotros; nunca ha exigido irse y se está partiendo el pecho por el Mirandés» Juan Gutiérrez

Merino también ha reconocido que Juan Gutiérrez ha podido salir en el mercado veraniego. Pero no lo ha hecho. «Agradecer a todos los jugadores, a Carlos Fernández que esté con nosotros porque es muy difícil tener con nosotros a un jugador de este tipo, a Postigo, que es el pegamento del vestuario, y a Juan, que se ha quedado, se está partiendo el pecho y es de agradecer el reconocimiento a un jabato como es él».

Tras ser cuestionado sobre si le ha quedado alguna 'espinita' en la ventana, ha confesado que a él le habría gustado contar «con más jugadores vascos».

Temas

CD Mirandés