«Nos lo merecemos equipo y afición del Mirandés»

Ángel Garraza Sábado, 15 de febrero 2025, 00:32

Alessio Lisci, entrenador del Mirandés, estaba contento. «El resultado es justo», subrayó, aunque hubo momentos en los que el balón parado del rival pudo llevar algo de inquietud a las filas rojillas.

«Creo que hemos empezado muy bien, habíamos hablado de empezar así y hemos estado muy bien la primera media hora; hemos tenido muchísimas ocasiones, igual hemos bajado el pistón, nos hemos visto muy superiores y no hemos defendido con la misma intensidad. Íbamos demasiado deprisa para querer robar el balón, lo que ha generado muchas faltitas innecesarias, donde ellos se hacían fuertes porque todo el peligro lo han generado a balón parado con dos hombres muy fuertes. Y nos han marcado gol así». Es la lectura que extrajo del choque ante el Racing de Ferrol.

Sin embargo, en la segunda mitad se resolvió. El equipo estuvo mejor. «Lo hemos arreglado para no conceder faltas, se ha visto, y en la segunda parte no ha habido ningún problema», apuntó el preparador mirandesista al hacer hincapié en que «tras la reanudación hemos jugado como equipo importante».

Con el 2-1, el equipo pecó de precipitación. ¿Por saber que si ganaba por más de dos goles se colocaba líder? «No, no creo porque en ningún momento hemos hablado de goles de diferencia, siempre hablamos que cuantos más goles marquemos mejor, porque nunca sabes cómo va a quedar el golaveraje. Eso, me cambia la última jornada, no ahora. No le daba ningún valor, simplemente ha sido que te ves muy superior, te marcan a balón parado y te entra un poco de miedo a perder lo que has conquistado. Pero es por la inexperiencia de estar ahí».

Los cuatro goles llegaron, además, con goleadores distintos. Lo que también se agradece, en este caso, el técnico. «Sí, atacamos con mucha gente, tenemos mucha movilidad y cualquiera se puede encontrar en situación de meter gol, así que es positivo, claro que todos marquen».

Confirmó que Víctor Parada se quedó en la caseta en el descanso porque vio tarjeta amarilla y esta vez sustituyó a Panichelli en el minuto 89, lo que no deja de ser noticia al ser un hombre que siempre permanece sobre el césped salvo que sufra algún contratiempo. «Pani veía que era buen momento para meter a Adrián (Butzke), que sabe jugar mucho en apoyos para enlazar el juego, para que bajara de mediapunta, es un perfil diferente a Pani».

Restan dos puntos para llegar a los cincuenta, aunque quizás no hagan falta esta temporada. ¿Qué lectura hace del trabajo del club que está líder? «Para mí es un orgullo vivir una temporada tan fantástica como la que estamos viviendo, es un club magnífico, siempre lo he dicho es mi segundo año y estoy encantado de estar aquí. Quedan dos puntos, es evidente que estamos salvados, igual con 48 se puede conseguir pero nos hemos puesto el objetivo de cincuenta porque nos lo merecemos todos, nosotros, la afición, todos merecemos una celebración buena cuando lleguemos a esa puntuación. Toda Miranda nos lo merecemos y después, a seguir más fuertes que nunca».

La afición, más de 4.000 almas que se dieron cita en el Municipal, también fue objeto de sus declaraciones. «Decirle que gracias, han sido muy importantes, nos han empujado mucho, ha sido constante. Están haciendo una labor muy grande».

«Creo firmemente en el ambiente en los estadios, en las aficiones, que toda la ciudad viva todo esto, ojalá pase más veces, pero a día de hoy no se ha vivido nunca (estar líderes y con 48 puntos). No es lo mismo ver un estadio lleno, que estadios vacíos, al rival lo aprieta. Fuera de casa nos cuenta cuando todo el estadio se mete, así que nos inventaremos un santo más para que el club haga alguna promoción más, que seguro que hará».

Caprichoso el destino es que los cincuenta puntos los puede conseguir en un campo que conoce muy bien, el del Levante. «Es un partido como otro cualquiera; la primera vez es diferente, pero yo por suerte no juego, porque si lo hiciese no iríamos líderes».

