Mendizorroza se está convirtiendo en un campo deseado para todos los rivales del Mirandés

Una decepción tras otra, eso es lo que está sufriendo la afición rojilla con los suyos cada vez que toca embarcarse en la 'aventura', que ... al final acaba siéndolo, de preparar todo lo necesario para ver al Mirandés jugar en 'casa', en el campo vitoriano de Mendizorroza que es en el que los de Fran Justo están recibiendo a sus rivales y que, visto como avanzan las obras de construcción de la nueva tribuna, será el escenario de la práctica totalidad de los duelos de la primera vuelta de la competición liguera.

Quedan todavía muchos encuentros pendientes fuera de Anduva aunque el equipo ejerza de local, y está empezando a convertirse en una obsesión el inaugurar el casillero de victorias como anfitrión porque, aunque el míster haya dicho en varias ocasiones que todos los puntos tienen el mismo valor, algo que es induiscutible, el sabor de los triunfos no es igual si se disfrutan en una grada totalmente rojilla y con miles, y no sólo cientos de gargantas, animando al Mirandés.

Antes de que se disputara el partido en el que midieron sus fuerzas Mirandés y Zaragoza un ex rojillo como Tachi, buen conocedor de los que significa sentirse arropado y empujado por la afición en Anduva ya advirtió que jugar en Mendi iba a beneficiar al conjunto maño, y su augurio se hizo realidad tras un partido, malo por parte de los dos equipo, que acabó cayendo del lado de los visitantes. La afición vio en casa el tercer partido y padeció al ver la tercera derrota de los suyos. La última por lo menos fue menos sonrojante que la sufrida ante el Dépor, que ha dormido como líder momentáneo.

Alcanzado el cupo

Hasta ahora el equipo jabato se venía distinguiendo por ser un bloque dificilísimo de batir en calidad de local y esta temporada ha tardado poco y menos en tirar por la borda esa vitola de irreductible en casa al complicar la vida a todos los que visitaban Anduva.

Miranda era una plaza muy temida en la que los equipos visitantes se sentían asfixiados. Esa sensación ha desaparecido en lo que llevamos de temporada y la incomodidad ha cambiado de bando. El equipo que no acaba encontrando la manera de jugar a gusto es el rojillo.

En Mendizorroza, que se está convirtiendo en un campo deseado y talismán para los rivales del Mirandés, el Huesca, el Dépor y el Zaragoza han pescado y se han llevado los tres puntos. Los pupilos de Justo han cedido por lo tanto los nueve puntos que se han puesto en disputa y en las estadísticas del equipo hay un dato demoledor. Estamos en la séptima jornada y en tan sólo tres partidos los rojillos han perdido en casa tantos puntos como los que volaron de Anduva la pasada temporada en toda la primera vuelta, nueve. En la 2024/25 el Mirandés en ese tiempo jugó once partidos en casa, ganó siete, empató tres (contra Zaragoza, Cádiz y Sporting ) y sólo perdió, y con polémica, ante el Granada. Las cifras son las que son y es evidente que hay que mejorar mucho y hacer las cosas mejor.