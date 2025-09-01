La mejoría le da el primer triunfo al Mirandés

El Mirandés vivió una montaña rusa de emociones en un partido que significó su primera victoria de la temporada y de la era Fran Justo. ... Comenzó bien, logró adelantarse en el marcador y jugar contra diez los últimos 40 minutos, después lo pasó mal por su inexperiencia y falta de contundencia y cuando peor estaba, Petit, que acababa de incorporarse, hizo la segunda diana, que daba los primeros tres puntos.

Granada Luca Zidane Casadesús; Naasei, Manuel Lama, Pere Haro; Sergio Ruiz (Weissman, m. 90+5), Trigueros (Alemán, m. 57); Souleyman Faye, Bouldini (Hormigo, m. 84), Arnáiz y Jorge Pascual (Pablo Sáenz, m. 57). 1 - 2 Mirandés Nikic (Juanpa, m. 46); Juan Gutiérrrez, Martín (Tamarit, m. 68), Postigo, Iker Córdoba, Medrano; Bauzà (Thiago, m, 68) Barea, Álex Cardero (El Jebari, m. 83), Varela y Carlos Fernández (Petit, m. 76). Goles: 0-1, m. 49: Carlos Fernández (penalti); 1-1, m. 73: Pablo Sáenz; 1-2, m. 86: Petit.

Árbitro: Marta Huerta de Haza expulsó con roja directa al local Pere Haro (m. 47), quien previamente vio una amarilla y amonestó con tarjeta a los rojillos Iker Córdoba (m. 27), Bauzà (m. 50) y al granadinista Boudini (m. 76).

Incidencias: 13.815 espectadores en Los Cármenes.

Postigo y Bauzà debutaron en este campeonato. El capitán dejó atrás la sanción disciplinaria y la lesión que le ha mantenido fuera del grupo durante la pretemporada y el segundo lo fue tras llegar esta semana cedido por el Espanyol. Juan Gutiérrez se ubicó como carrilero diestro, con Martín, Postigo e Iker Córdoba ejerciendo de centrales. La medular compuesta por Barea, Cardero y Bauzà y arriba, Iker Varela cerca de Carlos Fernández, titular por primera vez.

Justo –que ayer se estrenó en el banquillo en competición oficial al cumplir los dos encuentros de castigo como consecuencia de su expulsión cuando dirigía al Algeciras– señaló en la previa que se iba a ver un Mirandés mejor y esa fue la impresión durante los primeros minutos, en los que empezó controlando el juego. Un cabezazo y una ocasión muy clara tras una contra de libro, pero el centrocampista debutante y el ariete Carlos no se entendieron cuando ambos se encontraban en una posición muy franca para adelantar a los rojillos, anoche con su segunda equipación, fueron los primeros avisos.

El Granada no llegaba con excesivo peligro. Jorge Pascual tiró muy cruzado y poco más se puede destacar en los primeros 45 minutos. Por parte mirandesista, Varela lo probó desde lejos y en la recta final de este periodo inicial Cardero logró batir a Zidane, pero el disparo tocó en la mano de Bauzà, con lo que la acción quedaba invalidada tras ser avisada la colegiada palentina Marta de Haza (perdonó alguna tarjeta muy clara para los de casa) desde el VAR.

Dos tantos había obtenido el cuadro de Justo en la campaña recién iniciada y ambos habían sido anulados. Una desgraciada coincidencia para un equipo que, en cualquier caso, estaba mostrando la mejor versión desde que arrancó la Liga en Cádiz.

Así se iba al descanso, con una mejoría detectada en las filas ayer visitantes con respecto a las dos primeras comparecencias sobre el césped. El partido estaba en tablas en el intermedio, una situación a la que no pudo llegar en los dos primeros duelos porque encajó los dos goles en el primer tiempo. Mientras tanto se reproducían los pitos en las gradas hacia su equipo cuando los futbolistas se dirigían a los vestuarios. El cántico de 'directiva dimisión' atronó en Los Cármenes. Las aguas allí bajan revueltas tras lo acontecido allí la pasada temporada (se quedó lejos del ascenso) y después de caer en los dos primeros compromisos, al igual que el Mirandés, pero el nazarí quiere mirar hacia Primera División. Las exigencias no son las mismas.

La segunda mitad comenzó con sorpresa porque Nikic no saltó al campo y en su lugar lo hizo Juanpa. No es normal el cambio de un portero en el descanso si no padece lesión (no dio la sensación de haberla sufrido), así que algo tenía que haber sucedido. Lo cierto es que en una caída sintió dolor en una rodilla y no era cuestión de arriesgar.

Sin embargo, pronto pasó a un segundo plano porque Carlos sufrió un agarrón de Pere Haro en el área. Penalti y expulsión. El propio punta rojillo se encargó de transformar la pena máxima al chutar al lado contrario de donde se había tirado Luca Zidane.

El primer tanto de la Liga para la escuadra jabata, que ya jugaba ante diez. El partido se ponía cuesta abajo para intentar amarrar el primer triunfo del curso.

No obstante, a raíz de estas jugadas el Granada asumió el control de la pelota y del juego. Dio más sensación de peligro con un hombre menos sobre el césped. La colegiada señaló un penalti inexistente a Bauzà, lo tuvo que anular tras revisarlo en el VAR. Si se hubiera dado, había sido un escándalo.

Pero los mirandesistas estaban sufriendo, tanto que en el 72, un centro desde la banda izquierda lo aprovechó Pablo Sáenz en el segundo palo para firmar las tablas. Falta de concentración y de contundencia en la zaga jabata. Precisamente, desde que marcó el gol es lo que le estaba lastrando al cuadro de Fran Justo, que lo hacía peor contra diez.

Aun así, Cardero llegó a posiciones adelantadas y se aprovechó de un rebote pero lanzó desviado, al igual que Tamarit, que había entrado minutos antes, como Thiago y Petit. Juanpa, el portero del Mirandés desvió un tiro de Sergio.

El choque entraba en su tramo final cuando un saque de banda 'made in Juan' sirvió a Petit para cabecear fuera del alcance de Zidane. La primera victoria llegó en Granada. Un plus de confianza y autoestima para continuar la carrera.