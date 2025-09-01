El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Petit celebra su primer tanto como rojillo. LaLiga
Granada 1 - 2 Mirandés

La mejoría le da el primer triunfo al Mirandés

Sumó sus tres primeros puntos tras adelantarse en el marcador, jugar contra diez 40 minutos y deshacer las tablas al final, cuando peor lo pasaba

Ángel Garraza

Domingo, 31 de agosto 2025

El Mirandés vivió una montaña rusa de emociones en un partido que significó su primera victoria de la temporada y de la era Fran Justo. ... Comenzó bien, logró adelantarse en el marcador y jugar contra diez los últimos 40 minutos, después lo pasó mal por su inexperiencia y falta de contundencia y cuando peor estaba, Petit, que acababa de incorporarse, hizo la segunda diana, que daba los primeros tres puntos.

