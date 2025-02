«Soy mucho mejor jugador ahora que cuando vine al Mirandés»

Ángel Garraza Miércoles, 5 de febrero 2025, 15:11 Comenta Compartir

«La adaptación fue muy rápida, ya lo dije, con el tiempo eso se sostuvo, no fueron dos o tres partidos, sino que hemos demostrado todos los jugadores el nivel que tenemos y el que podemos obtener. Ya no te digo estar arriba sino que ante cualquier equipo y a cualquier sitio que vayamos podemos dar un nivel competitivo. Podemos ganar, perder, pero siempre damos la cara, que es lo más importante para este club», ha asegurado a primera hora de esta tarde Joaquín Panichelli, una de las revelaciones no ya del Mirandés sino de Segunda División.

Panichelli ha querido «agradecer al Alavés dejarme venir y al Mirandés, darme este espacio, porque tanto yo como mis compañeros teníamos muy claro que necesitábamos un lugar donde terminar de explotar o donde volver a explotar antes de regresar a nuestros clubes de origen. El Mirandés, entre los compañeros, la afición, el cuerpo técnico y los jugadores, es el lugar ideal y coincido con Alfredo (Merino) en que es el club idóneo para que a los jugadores les dejen venir; lo estoy viviendo y me está saliendo bien antes de llegar a Primera».

Las claves del éxito

El punta jabato se centra en entrar en el campo y en «hacerlo todo lo mejor posible fuera de lo que es marcar y si finalmente llega el gol, pues eso suma, es un plus». No obstante, como señaló Alessio Lisci «hay detalles que conviene pulir: movimientos, giros tanto dentro como fuera del área; cuándo ir a uno o dos toques, cuándo tener pausa, cuándo no; son detalles que a uno le van a hacer crecer como jugador».

A su juicio, todos los componentes del cuerpo técnico mirandesista «contribuyen a que los jugadores mejoremos. Soy mejor jugador ahora que en mi primer partido ante el Málaga allí o contra el Albacete en casa. Eso es gracias al club y a ellos, a todos los miembros del cuerpo técnico».

«Aquí, primero se vela por lo mejor del Mirandés y luego, por los objetivos personales. Eso no es fácil de ver en cedidos»

El delantero, además, no pasa por alto que «todos los jugadores velan por lo mejor del Mirandés y eso es difícil de ver, sobre todo los cedidos. No se acostumbra a poner antes al club que a los objetivos personales; eso se nota mucho en los entrenamientos y en los partidos. Da igual quién marque, lo celebramos igual. Esa puede ser una clave y que, además, todos son jugadores muy buenos. No tengo dudas de que en dos o tres años vamos a jugar muchos futbolistas en Primera División y en niveles muy top».

El conjunto rojillo tiene a tiro la salvación. Ha demostrado que es capaz de competir ante cualquiera y en cualquier estadio. ¿Hay licencia para soñar? «Tenemos licencia por supuesto para soñar, pero el primer objetivo de los jugadores y el cuerpo técnico es llegar a los cincuenta puntos, que es el objetivo cada año de este club. Una vez logrado eso, obviamente somos los primeros que nos gusta vernos arriba y jugar un partido contra el Granada en el que, por suerte, creo que llegamos mejor que ellos. Después, a soñar por supuesto».

El ariete argentino han ensalzado la labor que hacen sus compañeros, entre ellos Izeta, otro delantero. «Somos muy amigos, más allá de los partidos, también en el día a día. Me alegro mucho por él cuando 'abrió la lata' el otro día; provocó la expulsión del rival, nos complementamos muy bien, lo mismo que con Joel».

Con mucha ambición a Granada

Puntuar y, a ser posible, sacar los tres puntos en Los Cármenes es el objetivo para este sábado. El equipo es ambicioso, máxime cuando no se ha ganado fuera de casa en 2025, sino que se han perdido los dos encuentros. Asimismo, el cuadro nazarí ha sido el único que ha vencido en Miranda en lo que va de temporada. «Tenemos esa espinita de no haber ganado fuera de casa este año y tenemos una buena oportunidad de hacerlo. Si nos traemos los tres puntos y los sumamos luego ante el Ferrol, conseguir ese objetivo de los cincuenta puntos para nosotros sería clave».

Pero es que estos partidos, «y lo decía el otro día en el vestuario contra el Cádiz son los más lindos porque te mides con jugadores de Primera División y cuando demuestras que les puede ganar, que se pueden ganar los duelos, eso quiere decir que uno está más cerca de ese nivel; eso nos motiva a todos».

«Queremos ir a Granada para tomarnos la revancha tras perder en Anduva sólo con ellos y para ganar ya fuera en 2025»

Como el hecho de resarcirse y culminar la revancha en términos deportivos tras perder ante el Granada el único choque en Anduva. No mereció caer, pero los tres puntos se fueron para la localidad nazarí. «Aquel partido merecimos, mínimo, un empate, tuvimos más situaciones nosotros, pero así son estos equipos, que tienen mucha calidad, que de una jugada aislada te pueden hacer gol. Nosotros queremos ir allí para tomarnos esa pequeña revancha y ganar o, al menos, sumar».

Y es que el partido de esta próxima jornada en tierras andaluzas puede ser clave y el punto de inflexión para tener claro que se puede luchar por alcanzar cotas más altas que la permanencia. «Sí, puede serlo. A los recién descendidos no conseguimos ganarles aún. Aquí, ante el Cádiz fue lo más cerca que estuvimos, cuando empatamos a dos goles. Ir a Granada y dar ese paso nos está costando. Estamos teniendo una victoria en casa y una derrota fuera y hay que conseguir un triunfo fuera, que es lo que nos está faltando para no venir a Anduva con eso de que 'tenemos que ganar'. Así estaremos más arriba en la clasificación».

El Alavés, su club de origen, por lo tanto, está contento con su trayectoria en Miranda. «Sí, hay contactos con ellos; por suerte, tanto yo como Víctor Parada estamos haciendo muy buena temporada y estamos creciendo como jugador y eso es lo que el Alavés buscaba. Si nos toca volver, que lo hagamos mucho más maduros y con más minutos y experiencia. Están contentos allí, por supuesto», concluyó.

