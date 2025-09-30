Una medular del Mirandés por afianzarse

Es uno de los capítulos que al entrenador mirandesista le falta por esclarecer. Se encuentra, y así se comprueba a tenor de los numerosos cambios ... que realiza, en plena búsqueda de efectivos que hagan de la medular una línea que sujete, dé equilibrio al bloque y, al mismo tiempo, haga jugar al equipo. Está en ese proceso encaminado a conocer a los futbolistas y de cotejar lo que cada uno puede dar de sí al objeto de plantear de una u otra forma los partidos, pero siempre con un guión, una línea a seguir, aún no plasmada tras los primeros siete encuentros.

Todos los futbolistas son nuevos en el Mirandés y tampoco han coincidido antes entre ellos, lo que acrecienta la dificultad para encontrar la mejor solución posible. Si bien, ya en el mes de octubre se tiene que ir perfilando de forma nítida lo que se pretende para este curso.

Ismael Barea, Marino Illescas y Aarón Martín formaron la alineación en Cádiz, en la primera jornada. Repitieron en la segunda, frente al Huesca. Ambos choques se saldaron con derrota. En la tercera, los elegidos fueron Barea, Bauza y Cardero, titulares por primera vez en la primera victoria en Granada del curso (1-2). En la siguiente, se sumó Thiago, debutante en el once por Barea; los otros dos compañeros siguieron.

De vuelta a casa, ante el Deportivo, regresó a la alineación Barea tras cumplir con su compromiso con la selección sub-20, junto a Bauza y Thiago. Estos dos últimos continuaron en Andorra desde el pitido inicial con la suma de Pablo López. Frente al Huesca fue Marino Illescas quien regresó al equipo por Thiago. Solo ha repetido efectivos en la medular, por unas u otras circunstancias, en la segunda cita liguera.

El Mirandés dispone esta vez de un elenco amplio, 24 futbolistas en total en la plantilla, lo que sirve para aportar alternativas en función de los diferentes momentos de forma, de las características del rival, etcétera. Sin embargo, todo hace indicar que Justo aún no ha encontrado a los hombres que hagan carburar la sala de máquinas con relativa continuidad, al margen de que varíe de forma puntual.

El Mirandés, por regla general y salvo excepciones, ha empezado a carburar este mes de octubre. Es lo que espera la hinchada rojilla.