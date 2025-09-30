El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao
Thiago Helguera ha jugado tres partidos como titular en el Mirandés. Avelino Gómez

Una medular del Mirandés por afianzarse

Fran Justo debe dar con la tecla en una sala de máquinas que ha variado sin continuidad en la mayoría de las jornadas

Ángel Garraza

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:44

Es uno de los capítulos que al entrenador mirandesista le falta por esclarecer. Se encuentra, y así se comprueba a tenor de los numerosos cambios ... que realiza, en plena búsqueda de efectivos que hagan de la medular una línea que sujete, dé equilibrio al bloque y, al mismo tiempo, haga jugar al equipo. Está en ese proceso encaminado a conocer a los futbolistas y de cotejar lo que cada uno puede dar de sí al objeto de plantear de una u otra forma los partidos, pero siempre con un guión, una línea a seguir, aún no plasmada tras los primeros siete encuentros.

