Medrano: «El míster nos ha transmitido a toda la plantilla del Mirandés tranquilidad y confianza»

Fer Medrano, a primera hora de la tarde de este miércoles en Anduva.

Fer Medrano comparecía este miércoles ante los medios para analizar el mal arranque del equipo en el campeonato liguero, habiendo cosechado dos derrotas consecutivas. Sin embargo, el jugador desvelaba que el míster les ha transmitido un mensaje de «tranquilidad y confianza».

Sí que matizó que «nos está faltando agresividad en campo rival, llevar más balones al área», algo que evidencia lo que le está costando generar acciones de peligro al equipo de Fran Justo.

Así mismo, admitía que tras una temporada de ensueño para el club, las expectativas podrían llegar a estar algo más altas de lo normal, pero que de ninguna forma iba a suponer una presión extra al equipo.

De cara al partido del próximo domingo en Granada, el madrileño se mostraba confiado en que podrían revertir la situación aprovechando la mala dinámica que atraviesa el conjunto nazarí.

