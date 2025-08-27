El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fer Medrano, a primera hora de la tarde de este miércoles en Anduva. Avelino Gómez
Fernando Medrano. Defensa del Mirandés

Medrano: «El míster nos ha transmitido a toda la plantilla del Mirandés tranquilidad y confianza»

El lateral jabato asegura que les está faltando claridad en el último tercio y se muestra esperanzado en que los resultados llegarán

Javier Alonso

Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:18

Fer Medrano comparecía este miércoles ante los medios para analizar el mal arranque del equipo en el campeonato liguero, habiendo cosechado dos derrotas consecutivas. Sin embargo, el jugador desvelaba que el míster les ha transmitido un mensaje de «tranquilidad y confianza».

Sí que matizó que «nos está faltando agresividad en campo rival, llevar más balones al área», algo que evidencia lo que le está costando generar acciones de peligro al equipo de Fran Justo.

Así mismo, admitía que tras una temporada de ensueño para el club, las expectativas podrían llegar a estar algo más altas de lo normal, pero que de ninguna forma iba a suponer una presión extra al equipo.

De cara al partido del próximo domingo en Granada, el madrileño se mostraba confiado en que podrían revertir la situación aprovechando la mala dinámica que atraviesa el conjunto nazarí.

