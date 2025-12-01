Medrano, Córdoba, Cardero, Varela y Tamarit suman de nuevo minutos de calidad en el Mirandés

Es fundamental la aportación a la causa del mayor número de futbolistas de la plantilla. Por el bien de los propios jugadores, con el fin ... de que continúen su evolución en sus, aún, incipientes carreras (la mayoría) y por el del colectivo porque el buen hacer de cada uno fomenta la competitividad del grupo y, de esta forma, siempre sale ganando el equipo. En estas últimas jornadas y, principalmente, en la de este pasado domingo en Mendizorroza frente a la Real Sociedad B, se han visto caras sobre el verde que habían desaparecido de las alineaciones o, incluso, de los planes de los técnicos a lo largo del encuentro.

En la actual situación que arrastra el conjunto mirandesista es importante la aportación de todos para que el conjunto no se deje llevar ni decaiga. «Hay que estar preparados para cuando lo necesite el míster», decía Varela tras marcar el gol del triunfo ante el Sanse, uno de los futbolistas que se han visto afectados por una escasa presencia en el equipo los últimos meses.

De hecho, el extremo cedido por el Athletic integró el once inicial las seis primeras jornadas de Liga, hasta que tras la sexta, ante el Andorra, dejó de aparecer no ya desde el pitido inicial sino en los minutos siguientes. Los ocho últimos contra el Zaragoza; 44 frente al Ceuta en la décima fecha del calendario y 26, este pasado domingo. Prácticamente todo lo que había jugado hasta ahora, lo hizo en las seis primeras semanas de la temporada.

Dos meses Llevaba el lateral izquierdo sin ser titular con el Mirandés, desde la derrota ante el Zaragoza

El esquema de cuatro atrás, con laterales natos y, a su vez, más hombres por delante en los costados si es que Galván continúa con la apuesta de implantar una defensa par, le puede beneficiar. Así lo admite el propio entrenador mirandesista al hacer referencia, igualmente, a El Jebari.

El cedido por el Atlético de Madrid fue titular contra el Ceuta y ya no más veces, a excepción del choque de Copa en Astorga. Constan minutos finales ante Burgos, Málaga y la Real Sociedad B.

Un mes Acumulaban el central y el interior sin entrar en la alineación; Varela jugó tras no hacerlo desde la décima cita

El defensa izquierdo Medrano sí fue titular ante los de San Sebastián este pasado fin de semana. El '3' llevaba dos meses sin arrancar los partidos en Liga (jugó en Copa), desde el choque ante los maños en 'Mendi'. Le ha cogido la delantera Pablo Pérez. Si bien, el plan de Galván de doblar lateral el domingo propició la presencia de ambos sobre el césped. Cumplió este fin de semana a la espera de disfrutar de más oportunidades.

Otro que recuperó la titularidad ante el bloque más joven de Segunda fue el central Iker Córdoba. En su caso, contabilizaba un mes sin entrar al campo con el resto de compañeros, desde el envite jugado en el Reino de León. Formó pareja de centrales ante el Sanse junto a Juan Gutiérrez en la primera vez que el Mirandés arranca esta campaña un partido con línea de cuatro. Desde León apenas había disputado 28 minutos en total: en su lugar jugaron Juan Gutiérrez, Postigo y Martín.

Hay más componentes de la plantilla que dispusieron de minutos ante los blanquiazules: Cardero formó la medular junto a Bauza y Thiago, fijos en las últimas semanas. Al igual que otros, no partía en el once inicial desde la derrota ante la Cultural. Un mes. Intervino durante 64 minutos del último encuentro y es otro que podría tener más minutos de ahora en adelante. El concurso de todos es fundamental, de entrada para elevar el nivel de exigencia de los más habituales.