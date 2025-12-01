El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Medrano fue titular ante la Real Sociedad B. Avelino Gómez

Medrano, Córdoba, Cardero, Varela y Tamarit suman de nuevo minutos de calidad en el Mirandés

Son futbolistas que habían perdido la titularidad o con escaso tiempo sobre el césped en las últimas jornadas

Ángel Garraza

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:42

Comenta

Es fundamental la aportación a la causa del mayor número de futbolistas de la plantilla. Por el bien de los propios jugadores, con el fin ... de que continúen su evolución en sus, aún, incipientes carreras (la mayoría) y por el del colectivo porque el buen hacer de cada uno fomenta la competitividad del grupo y, de esta forma, siempre sale ganando el equipo. En estas últimas jornadas y, principalmente, en la de este pasado domingo en Mendizorroza frente a la Real Sociedad B, se han visto caras sobre el verde que habían desaparecido de las alineaciones o, incluso, de los planes de los técnicos a lo largo del encuentro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  2. 2

    La presión policial en Bilbao extiende la delincuencia hacia otras localidades
  3. 3

    La refundación de Ikasle Abertzaleak provoca una tormenta en el mundo radical
  4. 4

    El Eibar ofrece al Athletic una «alianza» sobre su cantera en su nueva ciudad deportiva en Bizkaia
  5. 5

    Cuatro evacuados por el incendio en una nave del antiguo matadero de Zorroza
  6. 6

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  7. 7 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  8. 8

    Decenas de robos en coches con el método del proyectil, el mechero y las gomas
  9. 9

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  10. 10 Muere un jugador de baloncesto tras un recibir un codazo en la cabeza en pleno partido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Medrano, Córdoba, Cardero, Varela y Tamarit suman de nuevo minutos de calidad en el Mirandés

Medrano, Córdoba, Cardero, Varela y Tamarit suman de nuevo minutos de calidad en el Mirandés