Martín Pascual y Álex Cardero, los próximos en sumarse al nuevo Mirandés

El club prosigue con su frenética actividad en el mercado estival de fichajes. Tras Carlos Fernández, ahora son los nombres de Martín Pascual y Alejandro ... Cardero los vinculados al equipo de Fran Justo. Un defensa central y un centrocampista.

En primer lugar, el defensa central de 26 años viene de protagonizar una temporada notable con el filial del Atético Madrid, pero se encuentra sin equipo y, según el periodista Pablo Villa, se unirá al Mirandés «en las próximas horas». Con 1,90 metros de altura, ofrece seguridad en el juego aéreo y, desde Madrid, destacan su habilidad en la anticipación defensiva. Contundente y bueno en los duelos, Pascual pertenecía a la disciplina del Rayo Vallecano, pero el curso pasado fue incorporado por el Atleti, donde disputó un total de 34 partidos con el filial colchonero, repartiendo 1 asistencia. Fue un pilar clave del equipo, pero acabó contrato y ahora buscará una nueva aventura en Segunda.

Por otra parte, Oviedo y Mirandés habrían llegado a un acuerdo para el préstamo del medio Álex Cardero, de 21 años, propiedad del cuadro carbayón. Adelanta La Nueva España que la operación está cerrada después de varias semanas gestándose y el talentoso centrocampista podría llegar a Miranda en breve.