Marino se suma al grupo y a la venta las entradas para la cita del sábado solo para abonados de Mirandés y Alavés El club rojillo recomienda a los hinchas coruñeses que no viajen si no tienen entrada

Ángel Garraza Martes, 9 de septiembre 2025, 20:52 Comenta Compartir

El ecuador de la semana del partido ante el Deportivo de La Coruña trae buenas noticias en lo concerniente a la enfermería y más concretamente para la sala de máquinas rojilla. Marino Illescas volvió a la dinámica de grupo junto al resto de sus compañeros. Cumple, de esta manera, con los plazos estipulados por su lesión miofascial en el músculo recto anterior de su pierna izquierda.

El centrocampista andaluz trabaja junto a sus compañeros antes del encuentro frente al Dépor de este sábado a las 16.15 horas en Mendizorroza tras unos días en los que se ha visto obligado a parar y a entrenar, posteriormente, al margen del equipo para trabajar el aspecto físico y recuperar la zona afectada.

Marino completó ayer parte de la primera sesión siguiendo el ritmo y la intensidad del resto de sus compañeros. Un ensayo en el que se ha trabajado, como es costumbre, el aspecto físico y el apartado táctico de cara al próximo encuentro. Estará pronto disponible para Fran Justo.

En otro orden, las entradas para el partido ante el cuadro gallego estarán a la venta este miércoles y jueves en la tienda oficial del club en Miranda, así como el sábado, día de partido, en las taquillas del estadio.

El Mirandés «en cumplimiento de los artículos 6 y 7 del Capítulo II, así como los artículos 8 y 9 del Capítulo III de la Ley 19/2007 contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, informa que, con motivo de este próximo encuentro en el estadio alternativo de Mendizorrotza, se aplicarán una serie de medidas especiales en materia de seguridad y acceso al recinto deportivo. No se encuentra habilitado en su totalidad, por lo que la venta será exclusiva para abonados del Mirandés y Alavés, pudiendo retirar cada abonado rojillo una sola entrada por 35 euros previa presentación de su abono; los abonados del Alavés podrán comprarla al precio acordado de 22», se indica desde la entidad rojilla.

Todas las entradas serán nominativas y se recomienda a los hinchas coruñeses que no viajen sin entrada. Desde Miranda se han enviado 387 entradas al Deportivo de la Coruña más las de cortesía acordadas entre ambos clubes.