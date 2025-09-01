El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Su último encuentro fue ante el Huesca. Avelino Gómez

Marino Illescas se perderá varios partidos con el Mirandés por una lesión miofascial en la pierna izquierda

El centrocampista ya no pudo viajar a Granada este pasado fin de semana

Ángel Garraza

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:45

Practicadas las pertinentes pruebas médicas al jugador del Mirandés, Marino Illescas, que sufrió unas molestias la pasada semana durante los últimos entrenamientos del primer equipo en Anduva, los resultados han determinado que el mediocentro rojillo sufre una lesión miofascial en el músculo recto anterior de su pierna izquierda.

Así se ha confirmado desde el club. Este trastorno crónico que causa dolor en los músculos y el tejido que los recubre ya le impidió al jugador viajar este pasado fin de semana a Granada con el equipo y quedó, por lo tanto, fuera de la convocatoria para el Estadio Nuevo Los Cármenes.

El tiempo de recuperación queda pendiente de evolución, si bien lo que es seguro es que se perderá varios partidos. Dependerá del grado de la dolencia. Si es 1 o leve, el tiempo de baja se estima en ocho a diez días. Si es de grado 2 o moderado, de tres a cuatro semanas y si es 3 o grave, su ausencia se prolongará de uno a tres meses.

Se suma en la enfermería mirandesista al carrilero Pablo Pérez, quien agota sus plazos de recuperación para estar disponible en unos días.

