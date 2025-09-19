«Hay que mantener la tranquilidad; el Mirandés va a dar la cara en Andorra»

Ángel Garraza Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:45 | Actualizado 14:14h. Comenta Compartir

«Ha sido una semana para analizar y corregir errores, para meterlo todo en la mochila con el fin de ser mejor equipo, pero todo se queda de puertas hacia dentro», ha comenzado su alocución este mediodía de viernes el entrenador del Mirandés, Fran Justo, con motivo de la previa del choque que el cuadro jabato jugará el sábado en Andorra.

La plantilla se ha tomado, al margen de los resultados, la abultada derrota ante el Deportivo «exactamente igual que la victoria contra el Albacete. Te puede salir el día y ganar 1 a 4 o en cambio, el día malo y encajar 1-5. Lo que hay que mantener es la tranquilidad y la estabilidad. Estamos en la semana de la jornada sexta», ha señalado.

Tras manifestar que «aún estamos lejos del Mirandés que quiere Fran Justo porque estamos en proceso de construcción, ya que a 19 de septiembre el 40% de la plantilla nos conocemos desde hace 17 días y no hay que olvidarse de ello. Hay que entender en qué momento estamos y que este equipo ya ha dado rendimiento a pesar de todo. Estoy seguro de que va a dar la cara en Andorra».

Un rival que se asemeja en muchos aspectos al Mirandés: un bloque joven, juega de forma alegre, muchos cedidos (los del Principado, ocho), tienen un entrenador joven sin experiencia en los banquillos en el fútbol profesional (Ibai Gómez). Sin embargo, Justo sostiene que «el Mirandés tiene 'copyright', es único en la categoría y no se le asemeja nadie en la Liga Hypermotion. Y eso nos hace sentirnos especiales. No miramos el DNI ni nuestro ni el del rival, al que analizamos como equipo».

Acerca de si la derrota del sábado conllevará modificaciones en el once inicial, el de Ourense advierte que «soy un entrenador estable. Un resultado para bien o para mal no me va a quitar la idea. El cien por cien de los jugadores que empezaron ante el Deportivo fueron titulares en Granada o Albacete y allí ganamos. No ha habido tantísima diferencia entre los partidos, más allá del tanteo. Puede ser que haya cambios o no, pero no por haber perdido el otro día».

Asegura que «es muy pronto decir ahora que el Andorra va a ser el equipo revelación, hasta la jornada decimocuarta, el primer tercio, no se puede aventurar nada de esto. Sí que es un bloque muy descarado, con una idea muy clara y tiene futbolistas de banda que atacan el espacio, que profundizan en conducción; sorprenden sus laterales por fuera y por dentro, su delantero hace de cuarto mediocentro...».

El carrilero Pablo Pérez ha empezado a entrenar con el grupo, aunque aún no ha completado ningún entrenamiento con el resto del plantel. Por lo tanto, para este fin de semana aún no está disponible. Es la sexta jornada y no se quiere arriesgar con este futbolista.

Temas

CD Mirandés