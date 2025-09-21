Malos modos de Piqué y otros integrantes del staff del Andorra tras el empate con el Mirandés

No es raro constatar que tras un partido la percepción sobre la actuación arbitral no suele ser la misma entre los dos contendientes. Tras el ... enfrentamiento entre el Andorra y el Mirandés ya se atisbaba que los locales no estaban muy de acuerdo con la actuación de Alonso de Ena.

Algo que derivó en una situación que el árbitro tuvo que reflejar en el acta. «Una vez finalizado el encuentro y estando en el túnel de vestuarios se dirigió a mi asistente número 1, D. Jaume Nogues Llorens a viva voz y deforma agresiva con los siguientes términos: sois unos sinvergüenzas, esto es una vergüenza». Ante la situación también se acercó a escasos centímetros del asistente «a voz en grito y actitud intimidatoria, D. Gerard Piqué Berbabéu, realizando observaciones sobre las decisiones arbitrales».

En la trifulca intervino también Carles Manso que se dirigió «al mismo asistente en los siguientes términos: hijo de puta, hijo de puta». Ante la insistencia de los responsables del Andorra tuvo que intervenir la Policía para apartar a Nogues de la zona. Unos malos modos que no deberían darse nunca en el ámbito deportivo.