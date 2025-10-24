Logirail dejará de abonar los pluses y su futuro en Miranda «pende de un hilo» Una cuarta parte de la plantilla del CCD vería reducido su salario hasta en un 30% y CCOO anuncia más movilizaciones

El personal del Centro de Competencias Digitales (CCD) de Logirail de Miranda recibió hace escasos días una comunicación por parte de la empresa anunciando que, a partir del 1 de enero del próximo año, los trabajadores dejarán de cobrar el plus 'ad personam' que venían recibiendo regularmente en sus nóminas. La medida que, de llevarse a cabo, afectará a más de una cuarta parte del personal del centro mirandés, que actualmente cuenta con 53 profesionales en plantilla, viene motivada por la desautorización de Hacienda ante «las constantes irregularidades en las cuentas» de la empresa y pone en serio riesgo la viabilidad del proyecto en Bayas.

Así lo constatan desde el sector ferroviario de CC OO en la provincia, que viene denunciando de forma reiterada en los últimos meses la «crítica situación» en la que se encuentra el personal de este centro de trabajo, a pesar del gran potencial de este.

«Los constantes problemas de la empresa pública con la Agencia Tributaria, así como diversos casos mediáticos de contrataciones presumiblemente fraudulentas, han provocado que desde el Ministerio de Hacienda se tomen medidas como la supresión en los pagos de los pluses ad personam o la no autorización de nuevas contrataciones durante el año 2025», explican desde el sindicato.

De esta manera, con la supresión de los complementos anunciada para 2026, los trabajadores afectados verían sus salarios reducidos «en más de un 30% en algunos casos, a pesar de contar con contratos de trabajo en los que se recogía el citado plus y que tenían como objetivo la atracción de talento altamente cualificado al CCD de Miranda».

El reciente anuncio ha provocado una campaña de denuncias en la planta de nuestra ciudad, así como la intención por parte de múltiples trabajadores de dejar sus puestos de trabajo y, en definitiva, se define como «la gota que colma el vaso, por parte de la plantilla de Logirail, que ya participó en protestas públicas el pasado mes de abril por la precariedad laboral en la empresa.

«A la falta de nuevas contrataciones indefinidas, la congelación de los salarios, el bloqueo de ascensos, la falta de un convenio colectivo publicado oficialmente, las pésimas condiciones retributivas y la incertidumbre permanente sobre la situación de la empresa; se le suma la posibilidad de que una gran parte de la plantilla y del personal más cualificado decida marcharse de la empresa», argumentan los representantes.

Por ende, sentencian que el Centro de Competencias Digitales del Polígono de Bayas «pende de un hilo», poniendo en grave riesgo no sólo la operativa de Logirail, sino de los servicios informáticos de su principal cliente, Renfe, así como la posibilidad de seguir contando en nuestra ciudad con una empresa con una plantilla joven y cualificada en el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics).

Desde el sector ferroviario de CC OO, como único sindicato con representatividad en este centro, avanzan que la conflictividad en Logirail «irá en aumento en las próximas semanas» y anuncian más movilizaciones para denunciar la situación de adolece la plantilla del CCD de Bayas y, de esta manera, exigir también soluciones de forma inmediata.

Llueve sobre mojado

La noticia de los nuevos recortes llega diez meses después de que CC OO criticara la convocatoria de plazas anunciada por Logirail para el CCD de nuestra ciudad, hablando de una oferta «totalmente insuficiente» y del «estancamiento estructural». Ahora, la situación, en vez de mejorar, parece ir incluso a peor, puesto que se pone entredicho el futuro de este centro tecnológico.

Y es que, a pesar de que el discurso oficial de la empresa apunta a la falta de perfiles cualificados como principal freno al crecimiento en Miranda, «la realidad es muy diferente. En los últimos años, la rotación de trabajadores ha sido constante. Profesionales de aquí y otros de ciudades cercanas como Burgos, Vitoria o Logroño, han dejado el centro el centro en uno o dos años. Las causas son claras: los salarios no permiten asumir los costes de vida actuales, ni siquiera los derivados del transporte», argumenta la plantilla.

Ahora, según ha podido saber el CORREO, la supresión de los complementos salariales se sumaría a una estampa laboral ya de por si inquietante, lo que podría poner en jaque mate el futuro del CCDen Miranda.

