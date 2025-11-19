El local Funes asume el banquillo del Málaga antes de recibir al Mirandés El técnico de Loja, Granada, se estrenará en Segunda ante los rojillos

Como sucediera con el propio Sergio Pellicer en su primera etapa, que subió a dirigir al primer equipo desde el Malagueño para sustituir a Víctor Sánchez del Amo, Juan Francisco Funes (Loja, Granada, 1983), quien hasta ahora dirigía al filial del club boquerón, ha sido el entrenador designado para dirigir al Málaga hasta el final de temporada, como ha anunciado a lo largo de la tarde de este miércoles el club andaluz a través de un comunicado.

La entidad blanquiazul estuvo sondeando diversas opciones en el mercado desde el martes. Uno de los nombres que se tanteaba era el de Rubén Albés –quien también salió a la palestra cuando el Mirandés buscaba inquilino para el banquillo hace unas semanas– el día en el que fue destituido Pellicer. Sin embargo, ha sido Funes finalmente el elegido.

El técnico lojeño llevaba seis temporadas al frente del Malagueño, logrando el ansiado ascenso a Segunda RFEF la pasada campaña. Pero el segundo equipo no está teniendo un buen inicio liguero en la cuarta categoría, siendo colista del grupo 4 con sólo un triunfo en 11 partidos.

Llegó a la entidad en el curso 20/21 para hacerse cargo del Atlético Malagueño, donde ha disputado el play off de ascenso en cada una de sus temporadas al frente, hasta conseguir el máximo premio. Bajo las órdenes de este preparador han crecido una gran cantidad de jugadores que han dado el salto al primer equipo del Málaga.

«Funes es un preparador especializado en la formación del futbolista joven, con un gran compromiso con los colores blanquiazules y con un amplio conocimiento de la estructura del club y de sus jugadores», enfatizaron desde la costa del sol.

«Trabajo y humildad para continuar apostando por la academia del Málaga como pilar fundamental del proyecto deportivo del club», apuntaron desde la institución. Así las cosas, Funes será quien dirija al Málaga ante el cuadro jabato en la cita del próximo domingo.

