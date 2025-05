«Desde que llegamos, Miranda nos ha cuidado como si estuviésemos en casa»

Ángel Garraza Miércoles, 7 de mayo 2025, 14:49 Comenta Compartir

El Mirandés prepara el compromiso del próximo sábado ante el Castellón tras conseguir dos victorias consecutivas, lo que siempre se traduce en una importante inyección de moral. Así lo admitía Unai Egiluz (23 años), tras el entrenamiento de este miércoles en Anduva. «Sí, anímicamente nos refuerzan mucho estas dos victorias. Veníamos de dos partidos en los que encajábamos en los minutos finales y está claro que vernos nosotros capaces de dar la vuelta a un partido en ese tramo, que al final de la temporada es siempre tan importante, está claro que nos refuerzan mucho anímicamente».

El defensa rojillo celebró el triunfo en Ipurua con una bufanda del Mirandés que se lanzó desde la grada, lo que denota un sentimiento importante de pertenencia en la plantilla pese a que son muchos los jugadores cedidos que forman parte del grupo. Se sienten unidos al club. «Sí, al final vivimos aquí y lo estamos viendo cada día, cómo te apoya la gente, los mensajes que te manda desde fuera, que siempre son buenos. Desde que llegamos, nos han cuidado y nos ha arropado como en casa».

De tal manera que en los instantes finales, continúa, «cuando ves allí a todos los jabatos, que vinieron muchos a Eibar y a los que se escuchaban más que a los de Eibar... es un momento de euforia que quieres vivirlos con ellos y lo sientes a muerte».

Nadie se esperaba el verano pasado estar a falta de cuatro jornadas para el final en una situación tan ilusionante. El propio Egiluz llegó tras protagonizar un ascenso de Segunda RFEF a 1ª RFEF, que no es lo mismo que subir de Primera a Segunda División, pero ¿cómo lo está viviendo?

«Como cualquiera de los que estamos aquí, estamos disfrutando muchísimo. Creo que, sobre todo, lo que ha marcado muchísimo a este equipo ha sido el vestuario y la unión de todos, el día a día. Como lo que sacó el Mirandés el otro día del 'poder de la amistad'. Estamos muy unidos y ese sentimiento que decís es como si cada uno nos sintiéramos uno más de la familia. Eso nos ha permitido y ayudado mucho a esta situación tan bonita. Nos alegramos de que la gente también esté disfrutando muchísimo».

Lo que promete es seguir dando el cien por cien

La opción de realizar algo histórico es real. «Hablar de ascenso es algo con lo que la gente sueña, pero nosotros tenemos los pies en el suelo, por mucho que queden cuatro partidos sabemos lo complicado que es y en lo que nos tenemos que centrar, que es en el partido del fin de semana siguiente... y en ganarlo». Asegura que lo que puede prometer es «dar el cien por cien cada día en cada partido, a ver hasta dónde llegamos para seguir soñando».

Lo que está claro es que el foco está puesto en la plantilla del Mirandés, lógico por otra parte porque se trata de un club nada acostumbrado a competir para poder ascender a la élite y que tiene a equipos con elevados presupuestos, todos ellos históricos en la máxima categoría, como adversarios en esta 'pelea'. ¿Les puede afectar? ¿Cómo lo llevan?

El foco puesto en la plantilla «Puede reforzar o debilitar, lo mejor es tomarlo como motivación absoluta y no relajarnos»

«Depende de cómo nos lo tomemos, puede reforzar porque estamos peleando con los gallos de la categoría donde nadie se podía imaginar que íbamos a estar o también puede llegar a debilitarte. Muchas veces puede ser así, así que hay que enfocarlo como motivación absoluta y no relajarnos»

La próxima cita es ante el Castellón en Anduva. Donde mejor se desenvuelve este Mirandés. «A la vista está que somos el mejor local y que nos sentimos muy cómodos jugando aquí, pero no hemos tenido ningún partido fácil en casa. Los hemos sacado, los hemos ganado, pero hemos tenido que dar el cien por cien. Ya hemos visto al Castellón en el último encuentro ante el Sporting la pólvora y el potencial ofensivo en transiciones que tienen, así que vamos a darlo todo para sumar los tres puntos».

El vizcaíno no pasa por alto que el recinto rojillo será clave en el desenlace de esta campaña. «Este año la gente está muy volcada. El otro día el recibimiento fue espectacular y por nosotros ojalá que fuesen todos los partidos en Anduva. Nos sentimos muy cómodos».

El Castellón «Tiene mucho potencial ofensivo. Allí vivimos el mayor asedio de la temporada los primeros veinte minutos»

El cuadro albinegro lleva puesta la etiqueta de equipo atractivo jugando al fútbol. Ha marcado cuatro tantos en varios de sus últimos duelos y, como apunta el de Durango, «ya lo sufrimos en la primera vuelta. Hasta que marcamos el primer gol, en los primeros veinte minutos fue un asedio total, de los mayores que hemos vivido durante el año. Tiene jugadores de muchísima calidad, físicos que aguantan transiciones hacia delante y hacia atrás».

El duelo arrancará a las 16.15 horas del sábado. Después, se medirán el primero contra el segundo clasificados (Elche-Levante) y el domingo, el tercero contra el cuarto (Racing-Oviedo), Así que la premisa es centrarse única y exclusivamente en el choque que acogerá el estadio mirandesista. «Además, en lo otro no podemos hacer nada porque no depende de nosotros, no tenemos ninguna repercusión en estos partidos; el importante es el del sábado ante el Castellón. Si lo hacemos bien, eso nos vendrá mucho mejor».

Temas

CD Mirandés