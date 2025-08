Llega el momento de preparar las opciones de desplazamiento para ir a Mendizorroza

El Mirandés va a tener que jugar fuera de su feudo, el que en la última temporada fuera prácticamente inexpugnable y por eso mismo protagonista ... indiscutible del éxito de los rojillos, que sabían perfectamente que si en algún momento llegaban mal dadas siempre podrían echar mano de Anduva. Del estadio y de la afición que, aun sin ser tanta como la que podía reunirse en escenarios en los que juegan equipos de ciudades más grandes y que en algún momento de su trayectoria han estado en Primera, animaba, alentaba y se acababa convirtiendo en la que daba el último empujón para conseguir la victoria.

Como se recordará, el equipo logró en casa quince victorias y cinco empates para sumar 50 puntos, y sólo cayó en una ocasión, y con polémica, frente al Granada; datos que convirtieron al equipo jabato en el mejor local de la temporada en Segunda.

La afición fue clave en la pasada campaña, se ilusionó y disfrutó con los suyos como nunca, y el extraordinario final de la Liga 2024/25 ha conseguido que a los ya existentes se estén sumando aficionados, «además muy jóvenes» apuntan desde las peñas. El Mirandés tiene ahora mismo mucho tirón, y desde el día en el que se abrió la posibilidad de hacerse con los abonos para la próxima temporada ha quedado evidenciado que en la Liga serán más los que estarán dispuestos a animar domingo tras domingo a los rojillos, aunque en la temporada 2025/26, que se pondrá en marcha para el Mirandés dentro de dos semanas, muchos de los partidos de la primera vuelta tendrán que jugarlos en Mendizorroza.

Si fuera Miranda una ciudad con grandes distancias en la que se necesitara desplazarse casi siempre en coche, tener que coger el vehículo para ir al fútbol no supondría un problema, pero la marea rojilla como se mueve es a pie y por lo tanto el panorama que se presenta para la próxima temporada supone un dolor de cabeza para muchos.

Todos los aficionados son conscientes de que habrá que cambiar los hábitos y, sobre todo, de que habrá que buscar una manera de llegar al campo en el que el Mirandés recibirá a sus rivales.

Las peñas, por supuesto, también, y es por eso por lo que sus responsables apuntan que «vamos a ver si durante esta semana nos ponemos en contacto con el club para ver cuál es la idea que tienen y ver cómo podemos organizarnos e ir todos de la mano», dice Patxi Abellán desde Rojillos de Aquende.

Algo muy similar es lo que plantea en el Komando Kemando Roberto Mardones, que argumenta que «en función de lo que haga el Mirandés actuaremos y veremos a ver si tenemos que poner autobuses por nuestra cuenta y en qué condiciones para facilitar que la gente se desplace a Vitoria».

El presidente de Jóvenes Jabatos, Gonzalo Guinea se expresa en una línea muy parecida y quiere «esperar a ver qué nos dicen en el club». Tiene claro que alguna opción tendrá que ofrecer a sus peñistas –para la próxima temporada cuenta con cien nuevos y son ya casi quinientos–, pero dice que «visto el número de autobuses disponibles en la ciudad no vamos a poder de todos los que en un momento dado podríamos necesitar».

Los tres consultados lamentan que la solución al transporte no pueda llegar de la mano del ferrocarril. «Es una pena porque sería lo más cómodo para todos», pero entienden que sea inviable hacer una negociación con Renfe «ya que al no jugarse los partidos siempre en el mismo horario no se puede poner un tren específico y no se puede alterar el tráfico ferroviario».

Gran esfuerzo

La particular situación se va a prolongar hasta noviembre, si no más, y va a implicar que la afición tendrá que hacer un gran esfuerzo. «La gente está con el equipo, quiere mostrarle su apoyo, pero está claro que por muchos que vayamos a Vitoria los equipos contrarios no van a sentir la presión como se siente en Anduva. Así que los que vayamos tendremos que dar todavía más de lo habitual para apoyar a los jugadores», apunta el responsable de la peña de los más jóvenes que también, como lo hacen Abellán y Mardones que «con autobuses o sin ellos no todo el mundo podrá ir a todos los partidos porque, por ejemplo, si jugando en Anduva te toca ir a trabajar nada más acabar el partido te puedes apañar, pero si estás en Vitoria no llegas», así que coinciden además en que en inicio de la competición va a ser «un tanto anómalo y vamos a tener que acostumbrarnos a muchos cambios».

Hasta que no concluyan las obras de la nueva tribuna los rojillos no podrán volver a Anduva que «es ahora cuando puede ser objeto de estos trabajos, porque es en esta Liga cuando hay dinero, y que servirán, seguro para que en un futuro tengamos un estadio muy coqueto», argumenta Patxi Abellán.

Los responsables de la tres peñas consultadas, que se afanarán por encontrar una solución a los desplazamientos, han querido transmitir de cara al futuro un mensaje casi idéntico palabra por palabra. «Lo vivido el año pasado fue maravilloso, ahora empezamos una nueva Liga y hay que ser conscientes de quienes somos y que ojalá puedan repetirse los éxitos, pero si no, no pasa nada. Nuestro objetivo tiene que volver a ser, una temporada más el de lograr la permanencia cuanto antes».