Lisci recuerda que «casi nadie decía que era bueno el año pasado salvo los que saben de fútbol»

Hace escasos días se viralizaba un vídeo de José Alberto López, el técnico del Racing de Santander y exmirandesista, alabando el gran mérito del Club ... Deportivo Mirandés durante el presente curso y, en concreto, la labor de Alessio Lisci al frente de un banquillo que el asturiano conoce de primera mano.

El romano, al ser preguntado por si el elogio debilita, se ha mojado y dejaba claro que vive ajeno al comentario general. «Agradezco a José Alberto sus palabras, me lo enseñaron ayer. La mitad de las cosas me las pierdo porque no me llega nada. Yo sigo en mi línea de trabajar y hacer lo mejor para Zaragoza. A partir de ahí, si sale bien, mejor. Estoy contento. Siempre se lo digo a los jugadores, mi valor no cambia si gano, empato o pierdo», razonaba contundente pero agradecido con su homónimo.

Pero, cuando la respuesta amagaba finalizar, Lisci también ha aprovechado para sentenciar que «mi valor es el mismo que el año pasado cuando nadie decía que era bueno, nadie salvo los que saben de fútbol. Me da igual lo que se diga en general, no lo que diga José Alberto, que es un gran entrenador y sabe mucho de fútbol, pero no me importa lo que diga la gente. Sigo en mi línea y no escucho lo que se habla».

En otro orden de declaraciones relacionadas con los banquillos, Lisci ha analizado la situación de Gabi, recién llegado a La Romareda, y le tiraba un capote.

«Hay que darle tiempo, como a todos los entrenadores. Está tratando de compactar al equipo y se está viendo, tienen más ayudas y juegan más juntos. Ha empezado incidiendo por ahí y luego le dará su toque seguro. Pero su labor es muy complicada, es difícil arreglar un equipo a falta de 10 jornadas para terminar. Todos los entrenadores necesitan tiempo y no sé si tiene mucho para que se vea su impronta, pero algunas pinceladas seguro que se van a ir viendo», cerraba lanzando un guiño.