Lisci: «El Mirandés tiene que ir a ganar a Oviedo»

«Hago un balance muy positivo porque hemos competido muy bien ante un rival que te lleva al límite. En lo poco que han tenido han conseguido sacar un penalti, tienen mucho físico y les hemos limitado todo lo que hemos podido porque es un equipazo», manifestó Alessio Lisci en sala de prensa tras concluir la ida de la final por el ascenso.

El entrenador del Mirandés considera que al margen del tempranero gol, Reina tuvo otra ocasión en el primer tiempo y «Aarón hace una parada increíble a Urko, que no sé cómo la ha parado, pero es que es el nivel de un 'play off'. Creo que hemos merecido ganar, aunque si meten el penalti nos habrían empatado».

A su juicio, el Oviedo «ha hecho el partido que tenía que hacer. Si yo soy su entrenador hago lo mismo. Está bien, son finales. Sabíamos que teníamos que apretar mucho para ir al Tartiere con esa ventaja y nos ha salido bien».

Pese a que «ellos en su casa saben que se hacen fuertes». Además, el preparador rojillo hizo hincapié en que «desde que Paunovic llegó lo está haciendo espectacular y es muy difícil ganarles, pero no nos dan ningún premio», recordó.

Paunovic indicó en las mismas dependencias minutos antes que «a ellos les vale con ganar el partido en su campo. Es la lectura que extrae tras el primer capítulo de la final. Lisci no le quitó razón, si bien matizó que «tiene razón en que tienen que ganar, pero nosotros tenemos que ir allí a ganar, hay que estar mentalizados. El resultado es el que es. La ventaja es pequeña y no podemos ir a especular y a no jugar. Ahora mismo el partido duraría 90 minutos, no 120. Hay que intentar ir a ganar porque en cualquier jugada te pueden marcar gol».

El romano señaló que «es bueno ir ganando porque si acaba así en 90 minutos nos tocaría a nosotros ascender». Respecto a si el penalti parado por Raúl puede ser una acción decisiva en la eliminatoria, respondió que «lo veremos el sábado en el partido de vuelta, pero muy importante sin duda».

Aquí es cuando se detuvo y se deshizo en elogios hacia el cancerbero vizcaíno. «Raúl es un grandísimo portero. Es un paradón. Nos ha dado muchos puntos a lo largo del año y hoy (por ayer) nos ha dejado con esta ventaja. No hace falta decir más sobre Raúl, estamos encantadísimos con él».

Hoy arranca una semana en la que el equipo dispondrá de más tiempo para recuperar y preparar el choque, aunque «el equipo está físicamente perfecto. Podremos trabajar varios escenarios que se pueden dar en el partido», sostiene. «No nos han faltado piernas al final», subrayó, y admitió que tanto el penalti como el salto que pega Egiluz posteriormente para despejar están trabajados. «Si salta, no se tiene que repetir el penalti, está habilitado».

