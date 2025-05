Lisci deja claro que el Mirandés «está preparado» para el partido más importante de su historia

Sonriente y algo abstraído, Alessio Lisci ha comparecido en la previa del que para muchos rojillos es ya el partido más importante de la historia ... del Mirandés. Para el italiano lo es, sin lugar para la duda, y el destino dirá si también es la última vez que dirige a los rojillos en Anduva. Pero cada cosa a su tiempo.

Por lo pronto, el italiano ha confesado que está disfrutando mucho de la semana, «como me pasó el año pasado en la del Amorebieta, y ojalá podamos disfrutar de otra más este año». En una sala de prensa visiblemente más concurrida que a lo largo del curso, dadas las circunstancias, il capitano ha tocado varios temas y ha aprovechado para mandar varios mensajes claros al mirandesismo.

«Creo que es el partido más importante de la historia del Mirandés. Hay gente que puede decir que fueron las semifinales de Copa, otros dirán que este. Para mi no hay comparación, está muy claro, pero es sólo mi opinión», arrancaba ante los medios.

En este sentido, cree que el primer gol radica en que todo rojillo vea el duelo con el Almería «como una oportunidad», lejos de la presión, y también ha aclarado al respecto que «el equipo está muy confiado y con muchas ganas de jugarlo. Tenemos claro lo que tenemos que hacer. Nos hemos ganado la oportunidad de poder jugar este partido, a disfrutarlo y hacerlo de la mejor manera posible».

Enfrente espera un conjunto almeriense que «viene en un muy buen momento, tiene gran plantilla y un gran entrenador. Intentaremos igualar la diferencia que hay entre plantillas. En la idea lo equilibramos. Fue un partido de ocasiones para ambos. En Anduva estamos teniendo un rendimiento muy alto y ojalá podamos igualar la diferencia de plantilla con la ayuda de nuestra gente».

Es evidente que ningún aficionado jabato espera un mero trámite contra los rojiblancos, de hecho Lisci avanza que será «un partido complicado. Pero lo hemos trabajado muy bien y hay cosas que nos pueden hacer ganarlo, pero no puedo decirlas», bromeaba. Con esta base, aprovechaba para mandar una proclama tanto a sus pupilos como a toda la afición de Anduva: «Intentaremos adelantarnos en el marcador, como en todos los partidos. Luego veremos que pasa. Lo que no tiene que pasar a nivel anímico es que nos hundamos. Habrá momentos muy difíciles, eso quiero que todos lo tengamos claro porque los va a haber durante el partido, y lo tenemos que ser fuertes mentalmente para poder superarlos».

A nivel deportivo, el rival cuenta con «grandes jugadores, entrenador y talento como para salir a ganar el partido. Luego, en el 70, depende cómo vaya la cosa igual no hacen cambios para ir a por ello, o sí. No lo sé. Es un mister ofensivo y no me extrañaría que fueran a por el partido en todo momento, al final también pueden ganar plazas en la tabla y es importante, y tienen una mentalidad ofensiva. Va a ser un partido muy duro con partidos diferentes dentro de él».

El romano ha comunicado que la plantilla rojilla se encuentra en perfectas condiciones, «salvo tres o cuatro tocados y Tachi, que seguramente no llegue». Asimismo, ha revelado que no tiene un plan especial para defender a Luis Suárez, pichichi de Segunda con 27 dianas.

«En todos los partidos cambiamos matices dependiendo del rival. Como lo hemos hecho con muchos jugadores durante todo el año. En cuanto a Luis Suárez, no vamos a hacer nada especial. Es un jugadorazo y tendremos que ajustar cosas, pero en la ida Juan ya hizo un partidazo cerca de él. No hay que tenerle miedo a nada ni a nadie».

Grabado a fuego

No podía abandonar la sala de prensa de Anduva sin dar gracias a la afición jabata una vez más. «Sé que van a generar un ambiente increíble», deslizaba ilusionado. Tampoco ha sabido decir si estamos ante el domingo más importante de su corta pero intensa trayectoria en los banquillos profesionales. «No sé si es el partido más importante de mi carrera. Si es más un ascenso a Primera o un partido de salvación en Segunda. Sé que es un partido importante y que estoy disfrutando mucho la semana, ojalá haya otra más», reiteraba.

Por último, la jornada unificada deja varios encuentros de interés para el mirandesismo tanto en Burgos como en Elche y Tenerife. Sin embargo, Lisci no quiere ni oír hablar de ello. «Hay que intentar hacer 6 de 6 porque creo que los rivales también van a sumar los 6 puntos. Es inútil hacer cuentas, no tiene sentido. Si ganamos, nos da igual el resto. Focalizados en ganar. Los partidos se juegan a la vez y no hay que hacer cuentas», sentenció. Prohibido teléfonos y transistores. «Nos da igual lo que pase en otros campos. No quiero que nadie pregunte y yo tampoco quiero saber nada. Sólo lo nuestro. Es muy fácil, hay que hacer lo 6 puntos. Si ascendemos, mejor, pero nos da igual lo que pase en otros campos. Me parece imposible que llegue el ascenso este fin de semana, hay un 0,1% de posibilidades. Igual se da el que viene, o no. Pero lo que tengo claro es que depende de nosotros».