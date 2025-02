El 80% de los líderes en la jornada 27 ascendieron directamente desde 2015

La presión la tienen todos los demás. No es una forma de evadirla. Es la realidad. Ni los más optimistas del lugar habían metido al ... Mirandés en la quiniela por el ascenso a Primera. Siempre hay, en Segunda División, demasiados candidatos, más que en ninguna otra categoría, porque son muchos los equipos históricos que se encuentran en este escalafón cuyo deseo es regresar a la élite. Pero sólo tres, dos de manera directa, lo pueden conseguir. Y ahí está el conjunto rojillo, acabada la jornada 27, en lo más alto de la tabla. Tiene licencia para soñar disfrutando. Se lo ha ganado.

Su trabajo, que posteriormente se plasma sobre el césped, así lo propicia. Y los datos, siempre fríos, pero que ayudan, en este caso, a conciliar el sueño más dulce. El Almería-Elche, que cerraba el fin de semana futbolístico en la noche del lunes, acabó en tablas. Este signo deja al equipo de Lisci en lo más alto de la tabla a falta de 15 partidos.

¿Qué dicen los números y la historia? Al menos la más reciente, desde la 2014/15 es que quien al término de la fecha 27 ocupaba el puesto de líder ha ascendido, por regla general, de forma directa. Las únicas excepciones son el Las Palmas, en la 2014/15 y el Eibar, en la 21/22.

Todos los demás líderes ascendieron sin tener que pasar por las eliminatorias: Leganés (2016), Levante (2017), Huesca (2018), Osasuna (2019), Cádiz (2020), Mallorca (2021), Las Palmas (2022) y Leganés (2023). Ya sea como primero o segundo, subieron cuando en la jornada 27 iban líderes, como ahora el Mirandés.

Las Palmas, en la campaña 2014/15 y Eibar, en la 21/22, son las excepciones de los equipos que no subieron

No se trata de añadir presión a un equipo que no la tiene porque su misión de partida no era, ni mucho menos, ascender a la élite. Son datos objetivos. A estas alturas, estar arriba del todo dice mucho. No es casualidad. El análisis, aunque podría abarcar más temporadas, se centra en las últimas diez. Respecto a las cinco más recientes, las que han visto al equipo de Miranda en la categoría de plata, en todas el primer clasificado a estas alturas ha terminado en la zona noble, en la que quiere seguir disfrutando un conjunto mirandesista que ya tiene la permanencia prácticamente en el bolsillo.

A saber: en el curso 2019/20, Cádiz y Almería comandaban la clasificación (por este orden) a falta de una quincena de duelos. Tras los 42, los amarillos, junto al Huesca, lograron el premio directo. El Almería fue cuarto.

El siguiente, en el 2020/21, Mallorca y Espanyol ocupaban, por este orden, las dos primeras plazas. Quince semanas después ascendieron los dos sin disputar las eliminatorias. Se invirtieron los puestos, sí, pero lograron el objetivo deseado los dos clubes.

Más. En la temporada 21/22, eran el Eibar y el Almería los que mandaban. Los armeros, en primera posición. En la 42ª jornada fueron los andaluces lo que consiguieron subir sin los cruces. Los armeros acabaron terceros, en un episodio recordado por todos por el infortunio que sufrieron los armeros cuando lo tenían todo a favor para ascender. Aun así, fueron terceros.

Las Palmas, primero, y Levante, segundo, se situaban en ascenso en la campaña 22/23. ¿Quiénes ascendieron? Granada y Las Palmas. Los granotas finalizaron en la tercera plaza.

Y en la 23/24, el Leganés del exmirandesista Borja Jiménez y el Eibar eran los privilegiados de Segunda en el mes de febrero. Meses después subió el cuadro pepinero, que marchaba primero, y el Valladolid.